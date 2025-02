Mariano Gaido sobre el reclamo de taxistas: "Esto se terminó, vamos a quitarle las licencias"

"Se terminaron este tipo de medidas que no tienen ningún sentido, vamos a ir hasta la quita de licencias. Esto no se puede permitir". "Se terminaron este tipo de medidas que no tienen ningún sentido, vamos a ir hasta la quita de licencias. Esto no se puede permitir".

Gaido señaló que la ciudad cuenta con un servicio de transporte público eficiente, como el COLE "que es un ejemplo en el país, el mejor servicio lo tienen Neuquén. Y los taxistas también deberían trabajar para brindar cada vez un mejor servicio, eso pide la ciudadanía".

Mariano Gaido

"Aquellos que llevan adelante un entorpecimiento del servicio público lo vamos rápidamente a resolver con la medida que tenemos, quitarles las licencias y dárselas a quienes tienen ganas de trabajar", puntualizó.

Un grupo de taxistas en contra del reclamo

Por otro lado, en medio de la protesta, hay un grupo de taxistas que manifestó su oposición a la medida, ya que afirman que se trata de una modalidad que no tiene sentido.

"Nos oponemos rotundamente a cualquier tipo de aplicación o autos truchos que viene a usufructuar a Neuquén desde otras localidades. Y también apostamos desde la mejor manera a defender el trabajo en el rubro brindando un servicio - en lo posible- de excelente, por eso no acompañamos las manifestaciones, creemos que ya ha quedado obsoleto", manifestó el propietario de Taxis Avenida, Alejandro Cavallotti.

Además recordó que hay una mesa de diálogo con el municipio y un compromiso "que se puede haber cumplido o no, pero esto no quita que tengamos que salir a manifestarnos interrumpiendo y molestando la vida cotidiana de las personas que quieren ir a trabajar, violentando y faltando a la ordenanza que es la de servicios públicos".

protesta taxistas plaza banderas neuquen

Cavallotti recordó que desde el sector se pide constantemente que se lleven a cabo operativos más contundentes. "Hay medidas que no se han tomado en su totalidad, se han secuestrado autos (que realizaban servicio de Uber) pero no con la velocidad o la forma que queremos, pero sabemos que hay cuestiones que se demoran desde el ejecutivo", reconoció en diálogo con radio CALF.

El reclamo

Cerca de 150 taxistas se reunieron en la Plaza de las Banderas, y en asamblea definieron una movilización a la Municipalidad, luego a la Gobernación, finalmente al aeropuerto y a la terminal de colectivos.

"Si esto sigue creciendo como hasta ahora, nos vamos a quedar sin laburo", había afirmado Darío Hernández, delegado de los taxistas, quien reafirmó los objetivos de la protesta: "Estamos en contra de Uber porque es una competencia desleal la que estamos recibiendo, es una multinacional que está afectando a nuestro rubro, en un 60 % tenemos menos trabajo".

Hernández destacó que tienen el acompañamiento de Centenario, Plottier, Senillosa y Cipolletti y manifestó: "en contra de lo que están diciendo jefes de base, y la municipalidad de que íbamos a hacer paro y corte, le vamos a demostrar que nosotros queremos el diálogo".

protesta taxistas plaza banderas neuquen

Y agregó: "hace un año fue la última convocatoria que hicimos con la municipalidad, cuando en conjunto salimos a atrapar a los Uber, hace un año que esperamos que reaccionen".

En este sentido, remarcó lo que pretenden de la municipalidad: "la lucha es de hace 5 años y como nos vemos muy afectados por lo que está pasando decidimos hacer esta manifestación para presentar un petitorio a la muni para ver si llegamos a algún tipo de reunión para que en 72 horas se manifiesten y vean que van a hacer".

Al respecto de las advertencias de sanciones, indicó: "lo tomamos como una amenaza, va a tener repercusiones en contra, se va a echar al gremio de taxistas y remiseros en contra" porque "van a ser afectados, nosotros los que pagamos una base no lo vamos a pagar en caso de que se meta Uber".