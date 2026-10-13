Otro estatal despedido: el Gobierno exoneró a un efectivo penitenciario por violencia de género

El gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, lo dispuso por decreto. La medida se inscribe en la política de ordenamiento de la administración pública.

La política de tolerancia cero frente a las conductas que vulneran los deberes de la función pública continúa vigente en Neuquén. A través del Decreto 1636/2026, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa , dispuso la destitución por exoneración del oficial ayudante del Cuerpo Penitenciario, Escalafón Custodia, Luis Leonel Navarrete Morales , tras un procedimiento disciplinario vinculado con hechos de violencia de género.

La decisión, según se indicó desde el Gobierno, ratifica la línea de actuación establecida por el gobernador desde el primer día de su gestión: fortalecer las instituciones, exigir responsabilidad a quienes integran el Estado y aplicar las sanciones correspondientes cuando se comprueban faltas graves que comprometen el ejercicio de la función pública.

Los hechos que dieron origen a las actuaciones ocurrieron el 19 de mayo de 2024, cuando intervino personal de la Comisaría del Menor y la Mujer de Zapala ante una situación en la que el efectivo habría protagonizado agresiones contra su pareja conviviente. El episodio motivó la intervención de la Oficina de Violencia de Zapala y de la Unidad Fiscal de esa localidad, como parte de una investigación por presuntas lesiones en contexto de violencia de género. En aquella oportunidad, se dispuso el alojamiento del agente en la Comisaría N° 34 de Mariano Moreno.

Resolución

Posteriormente, y una vez cumplidas las instancias previstas en el debido proceso disciplinario, el Tribunal Disciplinario Policial emitió el Fallo N° 53/25 “TDP”, el 4 de septiembre de 2025. En esa resolución solicitó a la Jefatura de Policía la aplicación de la sanción expulsiva de exoneración.

Entre los fundamentos se consideró que la conducta atribuida al agente comprometía la imagen de la institución policial y vulneraba los deberes esenciales del cargo, el decoro institucional y la confianza pública depositada en quienes tienen la responsabilidad de velar por la legalidad, los derechos y el orden social.

Exoneración

La resolución también ponderó la gravedad de los hechos acreditados, su carácter reiterado y la afectación de los principios de legalidad, ética y decoro funcional. En ese sentido, la permanencia del efectivo en la fuerza fue considerada incompatible con las exigencias de la función, por lo que se impulsó la aplicación de la máxima sanción disciplinaria.

"La exoneración constituye una medida de carácter expulsivo y se adopta como parte de los compromisos asumidos por el Estado provincial en materia de derechos humanos y erradicación de la violencia de género", se indicó desde el gobierno neuquino.

Con esta decisión- se agregó- la Provincia sostiene la continuidad de los mecanismos de control y disciplina dentro de sus fuerzas de seguridad, bajo el principio de que el cumplimiento de las obligaciones institucionales y el respeto por los derechos de las personas son condiciones centrales para ejercer una función pública.