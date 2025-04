Primer canje de licencia de conducir municipal a nacional en Centenario

Licencias canke Centenario.jpg Un vecino de Vista Alegre hizo el primer canje de licencia de conducir de Vista Alegre a Centenario. El trámite rige solo para las licencias profesionales.

Con este primer trámite exitoso, se abre una nueva posibilidad para que conductores profesionales de municipios sin acceso a la licencia nacional puedan regularizar su situación y acceder a mayores oportunidades laborales.

El secretario de Tránsito, Transporte y Bromatología, Benito Torres, en diálogo con LMNeuquén dijo que este canje de licencias solo está disponible para las categorías profesionales (camioneros, conductores de utilitarios y vehículos de emergencia), no así para las categorías A y B, que en el caso de tener licencias municipales como Vista Alegre, aún no estarán disponibles.

Incluso en el caso del vecino que hizo el canje de licencia, no tuvo que hacer cambio de domicilio a Centenario.

Desde el área de Tránsito de Centenario destacaron la importancia del nuevo procedimiento, y anticiparon que se espera una gran demanda en las próximas semanas, sobre todo de las localidades cercanas que no tienen oficina para hacer trámites de licencia de conducir.

La Municipalidad de Centenario difundió los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 196/2025, firmado por el Gobierno Nacional, que introduce una serie de cambios en el régimen de licencias de conducir. Si bien la norma rige para todo el país, en Centenario hay particularidades en la implementación.

La directora del Centro Emisor de Licencias de Conducir y Educación Vial, Noelia Jaque, detalló los cambios y aclaró dudas frecuentes sobre los trámites, sobre todo en las categorías de profesionales y adultos mayores, a la hora de iniciar el trámite de renovación.

“El cambio más significativo se dio en relación a las licencias profesionales. A partir del decreto, todas las personas que quieran tramitar o renovar licencias de las categorías C, D y E deben hacer el psicofísico obligatoriamente en la Clínica de Camioneros, que está ubicada acá en Centenario”, explicó Jaque, en un video difundido por la comuna.

Por DNU 196/2025 hubo cambios en los requisitos de licencias de conducir en todo el país. En los municipios hay particularidades en los exámenes y centros habilitados.

Actualmente, la Clínica de Camioneros (ubicada en la calle Ingeniero Ballester y Darrieux) es el único centro médico habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aunque el sistema está abierto a la incorporación de otros centros.

Licencias de conducir: centros habilitados para el psicofísico

“Los demás centros médicos pueden inscribirse para estar habilitados, pero deben cumplir ciertos requisitos y completar un formulario específico. Por ahora, solamente la clínica está autorizada para las categorías profesionales”, remarcó Jaque, quien trabaja en el centro ubicado en la calle Paraguay de Centenario.

También se incorporaron nuevos requisitos de capacitación. “En las categorías profesionales, además del psicofísico, es obligatorio realizar los cursos de cargas generales y cargas peligrosas. Esos cursos se hacen en CAPEAC (Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas), que es el único centro autorizado hasta el momento por la Agencia”, indicó.

Por otro lado, aclaró que en Centenario no están implementadas algunas medidas del sistema nacional, como el scoring por puntos o el trámite exprés: No se descuenta puntaje por infracciones porque no rige el sistema de scoring, y tampoco está habilitada la opción de sacar licencia exprés. Son sistemas que pueden llegar más adelante, pero por ahora no están en vigencia a nivel local.