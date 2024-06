Rolando Figueroa confirmó su presencia en el encuentro del MPN en Chos Malal

El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que participará este lunes de un encuentro convocado por el ex intendente de Chos Malal, Hugo Gutiérrez , en medio de los cruces que se dieron dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN) por el llamado "Operativo Retorno"; es decir, la posibilidad de que el mandatario provincial vuelva a integrar su partido de origen o que el histórico movimiento se sume al frente Neuquinizate, liderado por Figueroa.

Figueroa tenía previsto reunirse esta semana con los diputados del bloque del MPN en la Legislatura de Neuquén. Sin embargo, el encuentro fue reprogramado en una semana movida para la política local, tras la muerte del histórico dirigente petrolero, Guillermo Pereyra. "Lo programamos para la semana que viene porque yo no estaba en la capital, pero de una u otra manera he hablado con todos", afirmó Figueroa.

Durante el acto de lanzamiento de la temporada de nieve, el gobernador neuquino aseguró que la intención de ese encuentro es agradecer a los diputados por haber acompañado leyes importantes para su planificación de gobierno. "Así como el 16 de abril reseteamos la política neuquina, en las elecciones de noviembre no se reseteó, se cambió el CPU de la política nacional", dijo sobre el triunfo del presidente Javier Milei y la necesidad de instalar cambios a través de leyes clave para su gestión.

La invitación al encuentro en Chos Malal

Así como ya se encontró con algunos diputados empenistas de manera individual, aclaró que verá a otros incluso antes de la reunión que fue reprogramada. La ocasión será el encuentro de este lunes, que se organizará en Chos Malal y con el ex intendente de esa localidad del norte, Hugo Gutiérrez, como anfitrión.

Figueroa confirmó su presencia a los medios y dijo: "Algo importante es cuando se lo invita a uno, uno tiene que estar". Reconoció el trabajo que realizó Gutiérrez en el norte neuquino y agregó que el objetivo de la reunión es hablar sobre los nuevos desafíos de la política. "Y algunas sorpresas más", añadió.

hugo gutierrez chos malal mpn

"Vamos a dialogar qué es lo que viene, cómo se está", dijo sobre el encuentro, y aclaró que la reunión fue convocada por los intendentes del norte neuquino, quienes le indicaron que algunos diputados provinciales estarán en el evento.

De esta manera, dejó la puerta abierta a la posibilidad de nuevos cambios en la escena política provincial, luego de que el sector del MPN ligado al ex gobernador, Omar Gutiérrez, criticara la posibilidad de que el movimiento se sumara como colectora del partido Comunidad. "No acepto ver el MPN colectora de nadie. Es faltarle el respeto a nuestra historia”, indicó el diputado provincial y hermano del ex gobernador, Gerardo Gutiérrez.

Para este lunes está previsto un encuentro que, según indicó el ex jefe comunal de Chos Malal, busca lanzar un nuevo sello del MPN. Podría llamarse “la 27” en alusión a que en el año 2027 buscarán la reelección de Figueroa, pero ya no con su nuevo partido Comunidad, sino bajo el sello del MPN.

diputados mpn.jpg

Hugo Gutiérrez, ex intendente de Chos Malal, es uno de los referentes de peso territorial del MPN que impulsa el retorno del gobernador Rolando Figueroa al partido. Con ese norte, también se anota Jorge Lara, histórico dirigente político del interior neuquino; Marita Villone, ex intendenta de Loncopué y actualmente secretaria de Deportes y Juventud del nuevo gobierno. Quieren forjar una agrupación que tenga ese fin.

Esta iniciativa ya tiene un antecedente: el pasado noviembre, el presidente de la seccional del MPN de Cutral Co, Juan Sepúlveda, organizó un muy concurrido asado en su localidad, con el mismo objetivo: el retorno triunfal de Figueroa al MPN.