"No es imposible que se dé lo de Podolski a Boca"

El intermediario que había acercado el nombre del delantero a Olimpia de Paraguay dijo que hablará próximamente y que no le parece una locura. "No veo como algo imposible que Boca pueda traer a Podolski. Quedamos en hablar a mitad de año. Boca es el club de mayor referencia en Sudamérica, acá no va a venir de paseo", contó Rodrigo Codas en Mundo Boca Radio. Y agregó: "Estoy seguro de que pueden llegar a un arreglo".

Este mismo agente fue quien a comienzos de este año acercó el nombre del alemán, que fue campeón del mundo en 2014, a Olimpia, aunque finalmente terminó cerrando a Adebayor. "Hablamos con Podolski, le hicimos un ofrecimiento muy importante para jugar en Olimpia y él estaba muy interesado en llegar, pero su familia no quería acompañarlo", explicó.

Podolski, de 34 años, se encuentra en el Antalyaspor de Turquía, luego de destacarse en el Colonia y Bayern Munich de Alemania, Arsenal de Inglaterra e Inter de Italia. Además, integró su seleccionado entre el 2003 y 2017, etapa en la que fue uno de los máximos goleadores históricos.

