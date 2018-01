No pega una: ahora en River se quemó el césped del Monumental

Tras la derrota con Huracán, River debe enfrentar a Olimpo (el sábado a las 20.30) y además del nivel futbolístico en Núñez preocupa el estado del campo.

Según reconocen los propios dirigentes de River, el Monumental estará en "cinco puntos o en el mejor de los casos en seis" para el encuentro ante los bahienses. El problema: en lugar de aplicarle al campo un fungicida y un insecticida preventivos, como es habitual en cada fin de año, le rociaron un herbicida que no hizo más que arruinar el césped.

"El piso del Monumental está peor que el de Huracán", dijo, entre molesto y resignado, Gallardo tras la caída de su equipo en Parque Patricios. "Esperemos que se vaya recuperando. Me preocupa el estado del campo porque nosotros intentamos jugar a algo que si no tenemos el beneficio de tener un buen campo, vamos a tener que cambiar, más allá de la buena iniciativa que tengamos. Algunos equipos no necesitan jugar con la pelota, pero nosotros sí. Por eso necesitamos tener un buen terreno de juego", agregó el Muñeco.

