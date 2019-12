Otro año en el que Cipo no logra levantar cabeza

Lo que dice el mediocampista es cierto, tanto como que la comparación no deja de estar sustentada en números que en general han sido negativos y que no le han devuelto real protagonismo a la institución, ese que perdió hace tiempo.

El año del fútbol nos permite comparar el fin de una temporada con el inicio de otra, siempre dentro del mismo año calendario. Por eso el ejercicio carece de conclusiones, porque el grupo actual bien podría tener una segunda parte y terminar llevando a Cipo a la segunda división, un sueño de décadas.

Sin embargo, números son números y nadie puede contentarse tampoco con el presente, más allá de que en la actualidad podría haber sumado más. No lo hizo, y en un grupo de 15 equipos y con 6 plazas directas de clasificación a la zona campeonato, el Albinegro tiene enormes chances de no integrar esa lista a fin de año, hoy figura 5º, pero el domingo juegan todos y si Maipú le gana esta noche a Ferro de Pico como local, terminará a 12 unidades del líder.

Con poco más del 40 por ciento de los puntos obtenidos en la campaña, la fría estadística no otorga premios extra y el balance termina siendo regular. Con 16 goles convertidos, el déficit estuvo también en la cantidad de tantos recibidos porque fueron en la misma proporción. Le quedan tiempo y partidos para revertirlo y ese es el incentivo individual y colectivo.

Recuadro-página-31.jpg

Muy pobre

En la primera parte del 2019, que se terminó en marzo por una cuestión de calendario, el balance fue aun peor. Sin perder de visita la temprana eliminación de Copa Argentina a manos del clásico rival: Deportivo Roca.

Fueron apenas ocho partidos entre febrero y marzo por el Federal, con dos victorias y tres empates. Entre las dos derrotas, una de ellas también fue contra Roca, en el último clásico que los cruzó en la categoría en el Luis Maiolino (9 de marzo por 1 a 0).

Coronel tiene crédito para un 2020 mejor

p31-f02-depo(SCE_ID=380726).jpg Anahí Cárdena

Gustavo Coronel fue el técnico de Cipolletti a lo largo de todo el 2019. El desembarco de Domingo Perilli a la secretaría del fútbol albinegro pudo haber sido un cimbronazo, pero ambos lo supieron llevar. Así pudieron contar con un presupuesto acorde a la categoría para ir en búsqueda de los jugadores deseados.

Coincidieron rotundamente en repatriar a Manuel Berra, Coronel pidió expresamente la continuidad de Pablo Vergara, despejó todo tipo de dudas alrededor de Facundo Crespo en el arco y le dio definitivamente la 4 a Matías Carrera, quien es hoy el mejor jugador genuino de la institución.

Enzo Romero también luce ya como un jugador de la categoría de su mano, al igual que Elvis Hernández, nada menos que un 9 y un central.

Los números de visitante son muy buenos, en la presente temporada registra una efectividad del 33,33 por ciento. El déficit está en la cosecha como local.

La actitud del plantel actual me genera ilusión

Opinión de Juan Soria - Responsable de la cuenta Albinegro Datos en Twitter

El contraste de la primera mitad del año con la actualidad es tan notorio que uno no puede decir que el 2019 haya sido un buen año para Cipolletti.

La actitud que ha demostrado el plantel actual me genera un poco de ilusión pensando en lo que viene y creo que mejorando no solo en puntos, sino en su juego como local, no es una locura que se clasifique entre los primeros 6 de la zona.

El fin de semana no depende de sí mismo, pero aun saliendo de ese lugar de manera transitoria queda la mitad de la fase regular, y ha demostrado que tiene con qué. Desde ese lado tengo una cierta tranquilidad y, a favor del técnico, tuvo la chance de armar el plantel.

Sin embargo, el duro golpe de la Copa Argentina en el comienzo del año, quedando eliminado en la primera rueda y con Roca, pesa mucho.

El hecho de tener que conformarse con mantener la categoría, sin sufrir, habla bien del técnico, pero no del año del equipo.

Como visitante, Cipo está bien, lo que ha sumado es muy bueno. Si corrige un poco en casa, la clasificación y ser protagonista de la categoría es posible.

p32-f01-depo(SCE_ID=380704).jpg Anahí Cárdena

