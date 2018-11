Pablo Moyano declaró ante el fiscal y dijo que se fue "más tranquilo"

“No aparezco en ninguna causa ni denuncia. No estoy en las escuchas. Esta causa va a tener que ser anulada porque yo no aparezco”, sostuvo. En esa línea, agregó: “Hablé con el fiscal. Si tenía un poquito de intriga, ahora me voy más tranquilo que nunca”. El sindicalista afirmó que durante su estadía en la fiscalía “quedó demostrado que no vendo choripanes, que no revendo entradas y que no recaudo plata de los trapitos. Fue una causa política armada”.