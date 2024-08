País La Mañana Alberto Fernández ¿Alberto Fernández irá preso? Lo que tiene que pasar para que la prisión sea efectiva

¿Qué se llevó la Policía en el allanamiento? ¿Quiénes son y cómo moverán las piezas legales los asesores del ex presidente y los de Fabiola Yañez?







Alberto Fernández podría ir preso si se da una serie de condiciones.

La abogada defensora de Alberto Fernández intentará que la causa judicial por violencia de género salga de Comodoro Py mientras que Mariana Gallego, patrocinante de la ex Primera Dama, prepara la estrategia judicial con su clienta. Sin embargo, una de las grandes preguntas tiene que ver con la posibilidad de que el ex Presidente vaya preso. ¿Podría pasar?

“Luis. Yo no hice eso. No entiendo cómo podes creer eso que hice. Estas? Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así. Por lo menos escúchame antes de que me pegue un tiro”. El jueves a las 22:43, Alberto Fernández le envió cuatro mensajes al dirigente piquetero cercano a su gobierno, Luis D´elia.

El dirigente no le contestó. No era la primera persona que recibía mensajes de este tipo del ex presidente quien amenazaba con quitarse la vida. Una hora antes, D´elia lo había invitado a suicidarse previamente a dejar una carta pidiéndoles disculpas a Fabiola, sus hijos y al pueblo argentino. D´elia terminó denunciando y Fernández llamando a media docena de abogados para que lo defiendan.