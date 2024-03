Alerta por lluvias, viento y la vuelta del calor: cuáles son las provincias afectadas

Clima: cómo sigue el tiempo en el AMBA esta semana

Para el lunes el organismo prevé una jornada con cielo algo nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde, y otras ves algo nublado en la noche. Las temperaturas rondarán entre 17 grados de mínima y 26 de máxima.

CABA. Inundaciones.jpg Las provincias de Buenos Aires,Río Negro y Santa Cruz se encuentrasn bajo por tormentas y vientos. Foto: Google.

En tanto, la semana, que será corta, continúa con un martes con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre 17 y 25 grados.

Alerta por vientos fuertes y lluvias intensas

Para el sector sur de la provincia de Buenos Aires y noreste de Río Negro, se esperan vientos fuertes del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Las zonas afectadas son: Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, norte de San Cayetano, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Púan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, y Monte Hermoso.

En tanto, en Santa Cruz, "el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes" y "se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual". Las zonas donde rige el alerta por lluvias intensas son la Cordillera de Güer Aike y la Cordillera de Lago Argentino.

Recomendaciones del SMN

Ante estos fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El Sistema de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida de las personas o los bienes materiales.

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja. La verde indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

La naranja indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

