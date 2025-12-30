Allanaron la casa de Javier Faroni por el escándalo en la AFA: quién es y de qué se lo acusa

Se realizan operativos similares en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

Este martes por la mañana, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) inició una serie de allanamientos en la casa de Javier Faroni, en el barrio Yacht de Nordelta, en el marco de la investigación por lavado de dinero en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

En este contexto, se realizan operativos similares en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

Según publica Infobae, el empresario y productor teatral - ligado a Claudio "Chiqui" Tapia - fue interceptado por la Justicia cuando pretendía viajar a Uruguay, se le impuso una restricción para salir del país pero no quedó detenido.

Faroni es titular de la empresa de Estados Unidos involucrada en el circuito oculto de dinero de la AFA, y uno de los involucrados en la investigación por presunto lavado de dinero dentro de la AFA.

Fuentes judiciales señalaron que el empresario estaba en Uruguay el lunes por la mañana, cuando ya habían trascendido las acusaciones en su contra, por lo que decidió volver en un vuelo a la Argentina. Estuvo 12 horas en el país y por la noche intentó regresar a Uruguay partiendo desde Aeroparque, y fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que le notificó que había empezado a regir una restricción para salir del país.

Noticia en desarrollo.