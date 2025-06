Alquileres 2025: cuál es la cláusula por la que los dueños pueden desalojar a los inquilinos

Casi 8 millones de personas alquilan en la Argentina y las modificaciones en el Código Civil y Comercial pone en jaque a los inquilinos que no cumplan con ciertas cláusulas . ¿Cuáles?

Para mantener el alquiler en la vivienda del locador del contrato, el inquilino tiene que cumplir con una serie de condiciones que están pautadas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Claro que esto no responde a las condiciones que se solicitan para ingresar a una vivienda como las garantías, mes de depósito y otros.

Es que las modificaciones impuestas por el Congreso Nacional a los artículos 1205 al 1210 del Código Civil impone al inquilino cumplir con obligaciones explícitas. En caso de no cumplir, el propietario puede tomar la decisión de rescindir el contrato.

Qué debe tener en cuenta un inquilino para no ser desalojado

La reforma reciente establece que “la obligación principal del locatario es pagar el canon acordado en el contrato” y que en caso de mora se puede proceder al desalojo a los 10 días de la intimación.

Sin embargo, este dato ya es conocido, y lo que pone en peligro a los inquilinos es el uso de la propiedad para fines comerciales. “El inquilino no puede cambiar el destino del inmueble y debe usarlo conforme a lo establecido en el contrato”, sostiene la normativa vigente. Esto quiere decir que si la vivienda se alquiló para uso habitacional no puede ser destinada a uso comercial lo que implica rescindir el contrato.

De hecho, es importante conocer que cuando el dueño del inmueble decide finalizar un alquiler se debe enviar una carta documento al domicilio indicado en el contrato. Caso contrario, el propietario no podrá rescindir el contrato ni desalojar a la persona que habite la vivienda.

Otro de los puntos que establece el artículo 1203 refiere a las mejoras en el inmueble. En caso de que el inquilino quiera hacer mejoras es posible siempre y cuando el contrato no las prohíba. Incluso se aclara que el propietario tendrá que reembolsarlas si se efectúan “para conservar el inmueble”.

Además, en la normativa se aclara que si el inmueble no está en condiciones de ser habitado y el propietario no realiza reparaciones, el inquilino podrá no pagar el alquiler.