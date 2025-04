"Antonella libertaria", la IA que le hizo el jingle a Manuel Adorni: ¡escuchalo!

El vocero presidencial lanzó su candidatura como legislador porteño con una particular canción. Conoce sobre "la leona musical" que la creó.

Pero un dato particular, es que la joven no es una persona real sino una Inteligencia Artificial . Viralizada en redes, se trata de la primera jugada pública del oficialismo rumbo a las elecciones legislativas del 18 de mayo.

adorni (1).jpg Manuel Adorni.

“La ciudad hay que arreglar, la basura nos va a tapar, olor a meo al respirar”, dice la letra de la canción que el mismo funcionario difundió en su cuenta de Instagram.

Con la melodía basada en el clásico Después de ti de Leo Mattioli, la IA con una remera violeta (color característico de La Libertad Avanza) con el slogan "Adorni en la Ciudad", fue presentada como "la primera cantante de IA en Argentina" según su perfil de Instagram.

Desde la llegada de Milei a la presidencia, la IA se transformó en una herramienta clave del oficialismo para comunicar sus ideas, apelando a la viralización y al impacto visual. Ahora, Adorni sigue ese camino y se mete de lleno en la campaña con el respaldo de Karina Milei y los referentes porteños de LLA.

¿Puede ser legislador siendo vocero presidencial?

Una semana atrás, en una conferencia de prensa, Adorni respondió qué hará si es elegido en las próximas elecciones legislativas con el puesto que ocupa.

"No voy a responder ninguna pregunta que refiera a las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. En caso de ser electo, voy a dar un paso al costado y me enfocaré en la Legislatura porteña", expresó.

"Independientemente de mi candidatura, en esta conferencia de prensa voy a referirme estrictamente a la agenda de gestión y no va a haber excepciones. Éste es el ámbito nacional, voy a seguir representando al Presidente (Javier Milei). Voy a ser la voz del Gobierno, es el compromiso que asumí con él", agregó en ese entonces.

Los libertarios y su apuesta de sacar al PRO de su lugar de confort

Hace 18 años el partido presidido por Mauricio Macri tiene en sus manos el manejo de la ciudad de Buenos Aires. Con la candidatura de Adorni, La Libertad Avanza planea quitarle poder al espacio político del ex presidente.

En la ciudad, actualmente Jorge Macri es el jefe de gobierno y tiene algunas rispideces con los libertarios. Aunque se habló de una posible alianza entre los espacios para competir en la ciudad, las declaraciones que brindó Adorni días atrás descartó la posibilidad.

"Por supuesto que el enemigo son las ideas de izquierda y kirchneristas. Pero en la Ciudad, lo cierto es que nosotros no compartimos agenda con el PRO. Y eso no implica más que nosotros tenemos que defender nuestras ideas y tratar de aplicar nuestras ideas y esto no significa que sean enemigos", detalló.

A su vez, agregó que el PRO "quedó obsoleto" y "le falta motosierra" al gobierno porteño.

Por otro lado, destacó que ellos se presentan como espacio para "legislar" ya que tienen "en claro que la Ciudad la gestiona Jorge Macri y su equipo". "Nosotros no vamos a gestionar la ciudad al menos hasta 2027", sentenció.