Balotaje 2023: cuándo está programada la segunda vuelta en Argentina

El 22 de octubre se definirá si habrá segunda vuelta o no para decidir quién será el futuro presidente.

En plena recta final hacia las elecciones 2023 que se llevarán a cabo este domingo 22 de octubre, se mantiene la incertidumbre en torno a la posibilidad de si será necesario o no el balotaje para determinar quién será el presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre y por los próximos cuatro años.

Números apretados e inciertos

El escrutinio definitivo de las PASO arrojó que La Libertad Avanza, el partido que llevó a Milei como precandidato presidencial, obtuvo el 29,86% (7.352.244 votos). En esa ocasión, Juntos por el Cambio, en cuya interna se impuso Patricia Bullrich, quedó en el lugar de escolta al sumar entre sus dos postulantes el 28% (6.895.941 votos). En tanto, la coalición oficialista Unión por la Patria, que tiene a Sergio Massa como candidato tras derrotar a Juan Grabois, alcanzó el 27,28% (6.719.042 votos).

Javier Milei.jpg El candidato Javier Milei marcó el rumbo en las PASO, pero las proyecciones son inciertas de cara al 22 de octubre.

Muy lejos de ese pelotón quedó el resto de las fuerzas, de las cuales sólo Hacemos por nuestro país, cuya fórmula es encabezada por el actual gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, y el FIT (Frente de Izquierda y de Trabajadores), con Myriam Bregman a la cabeza, lograron superar el umbral necesario de votos para competir en la elección presidencial.

En ese marco, en el que la diferencia entre las tres principales coaliciones no supera los 3 puntos porcentuales, la posibilidad de que alguna de las fuerzas vaya a aumentar su caudal de votos para desprenderse del resto a tal punto de no necesitar una segunda vuelta no resulta imposible pero es, cuanto menos, difícil. Aún cuando algunas encuestas o versiones aseguran que habrá cambios sustanciales respecto de las primarias.

Elecciones 2023: en qué escenarios habrá balotaje

A partir de la lectura anterior, asegurar que alguno de los candidatos logre en las elecciones 2023 obtener más del 45% de los votos válidos o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos porcentuales sobre el segundo candidato más votado es definitivamente temerario.

En todo caso, habrá que decir que la mayoría de los pronósticos presagian que Milei y Massa ocuparán los dos primeros puestos en la elección, relegando a Bullrich al tercero, pero con una porcentaje máximo y una diferencia entre ambos que obligará a la ciudadanía a regresar a las urnas para elegir entre los dos. Si es así, el día establecido es el próximo 19 de noviembre. Así ya ocurrió en 2015, cuando Mauricio Macri derrotó a Daniel Scioli.

Daniel Scioli y Mauricio Macri, el domingo a la noche. Daniel Scioli y Mauricio Macri protagonizaron el único balotaje presidencial que hubo hasta ahora en la Argentina.

Antes, y de acuerdo a lo que establece la Cámara Nacional Electoral (CNE) en cuanto a la obligatoriedad de un tercer debate presidencial ante a un eventual escenario de balotaje entre los dos candidatos más votados, quienes resulten así elegidos deberán enfrentarse cara a cara dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según el organismo electoral, el debate se llevaría a cabo el domingo 12 de noviembre.