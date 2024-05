"Bebé Reno" argentino: un hombre víctima de acoso contó su padecimiento y lloró desconsolado

"Jamás nos quisieron firmar el permiso de obra, nos dejaron avanzar porque nadie tiene papeles en este lugar. Avanzamos, construimos la casa y una señora tiene dos ventanas que dan a mi propiedad que no quiere que sean tapadas y no nos dejaron avanzar".

Embed

"Desde enero vivimos en una situación de vulnerabilidad, sin poder poner ventanas. Con frío, con mosquitos, inundados, se nos rompieron todos los muebles", contó entre lágrimas el joven y reveló que "la casa se llueve. Hay cucarachas. Pasamos las tormentas fuertes. Tenía tres gatitos que los tuve que llevar a casa de amigos porque se enfermaron los tres".

"No me dejan revocar ni poner las ventanas. No sabemos que hacer ya. Hace cinco meses estoy rebotando desde la justicia al gobierno de la Ciudad. Hay una corrupción increíble en el gobierno de la ciudad", aseguró y relató que la controladora le dijo "ataja al inspector, a tus vecinos y a la policía como puedas".

Por la situación, a justicia dictó a la vecina una restricción de acercamiento: "Hace cinco meses estamos viviendo con botón antipánico. La vecina nos filma. Hay una cámara que apunta directamente a mi puerta. Estoy filmado 24 horas por 7 y tengo un video en el que se ve como ella instala la cámara apuntando a mi puerta", explicó el hombre.

Embed

Además, Mariano relató una situación violenta que vivió con el padre de la vecina. "Quiso apuñalarme con un cuter. Me golpeó. Es un comerciante del barrio que tiene contactos en la comisaría. El día que me intentó apuñalar cayó un policía y me dijo: `Dejate de joder pibe porque no te va a gustar nada cuando te llevemos preso`", contó.

"Ella tenía la ventana mirando a mi living. Soy instigado. Le pido a Jorge Macri que intervenga en este caso gravisimo. Hay una familia que está desesperada. Hace dos años estamos intentando terminar una casita de 36 metros cuadrados, son dos cuartos que quiero hacer y no puedo por el hostigamiento de los vecinos y la corrupción del gobierno de la Ciudad", reclamó desesperado frente a las cámaras de C5N.

“Bebé Reno”: la historia real que inspiró la serie

“Bebé reno” (Baby reindeer) cuenta la compleja relación entre un comediante sin éxito llamado Donny Dunn (Richard Gadd) con su acosadora Martha (Jessica Gunning), explorando el acoso como una enfermedad mental que convive con la soledad y la codependencia emocional de los personajes que atraviesan juntos ese trauma.

A través de los siete episodios que varían entre 27 y 45 minutos cada uno, en la serie se muestra una mirada tan sofisticada como compleja de un tema de enorme actualidad en todo el mundo como es la salud mental, tanto del acosador como de la víctima.

Más allá de los buenos arcos narrativos y la forma en que está contada, lo que logra convertirla en un éxito asegurado entre las series actuales de Netflix es la certeza de verla sabiendo que está basada en el acoso en la vida real que vivió su propio protagonista.

bebe reno portada.jpg

Un inquietante caso de la vida real

“Bebé reno” está basada en una exitosa obra creada, escrita y protagonizada por Richard Gadd, un comediante escocés que se inspiró en su propia experiencia tras sufrir la persecución “asfixiante” de una vecina acosadora que no lo dejó dormir en paz durante cinco años.

El primer episodio de la serie de Netflix nos muestra cómo ese pequeño infierno comenzó de la manera más causal, cuando el protagonista le ofrece una taza de té gratis en el bar donde trabajaba a una mujer, convirtiendo ese gesto inocente en el inicio de su pesadilla y el fin de su privacidad.