Chubut: trabajaba en Vialidad y murió al volcar mientras andaba por un carril que no está habilitado

De acuerdo con lo que informó la Policía de Chubut, cuando la asistencia llegó a la Ford EcoSport de color rojo, el hombre ya se encontraba sin signos vitales.

Iba por un carril en construcción

El parte policial resaltó que “al momento de, siniestro, el vehículo circulaba de Sur a Norte (desde Trelew hacia Puerto Madryn)” y que lo hacía “por un carril no habilitado”.

Según la información oficial y otras versiones, en el momento del accidente Contreras iba por un tramo en construcción de la autovía, que no se encuentra habilitado, cuando chocó contra un montículo de tierra, lo que generó el vuelco de su vehículo y un posterior incendio.

Screenshot_3.jpg La camioneta volcada de Contreras, el dirigente gremial fallecido en Chubut.

En el lugar, trabajaron personal de la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn y una dotación de ocho bomberos voluntarios de esa ciudad, que no lograron rescatar al dirigente sindical con vida.

Las primeras pericias indican que el fallecimiento se habría producido prácticamente en el acto, debido a los golpes. Medios locales indicaron que Contreras viajaba junto con otro hombre, aunque no se informó acerca del estado de salud de su acompañante.

El dirigente, conocido en el ambiente como “Contreritas”, era muy querido en el gremio y fue despedido de manera emotiva con un posteo en redes del Sitravich.

Obras en una ruta clave de Chubut. Las obras de duplicación de calzada en la "Doble Trocha", el tramo de la ruta 3 que conecta Puerto Madryn y Trelew, en Chubut.

“Hoy es un día muy triste para todos los que alguna vez compartimos, trabajamos y reimos con nuestro secretario Contreras Jose Luis... Queremos dejarle nuestro mas sentido pésame para su familia en este momento doloroso, donde no hay palabras para regocijo alguno…”, publicaron.

Un problema recurrente en Chubut

El accidente que se cobró la vida de Contreras no tuvo que ver con un hecho aislado sino con un problema que viene siendo denunciado por conductores, medios y habitantes de la región: los vehículos que circulan por lugares donde todavía no está permitido hacerlo.

Es que, mientras las autoridades terminan de definir la finalización tantas veces anunciada de la doble trocha en el tramo de la Ruta 3 que conecta Trelew y Puerto Madryn, no son pocos los automovilistas que para ganar tiempo eligen avanzar por sectores cuya construcción aún no finalizó y que no se encuentran habilitados.

Los conductores ignoran la gran cantidad de señales instaladas en el lugar que indican que no se debe circular por allí, generando un riesgo no solo para ellos mismos -como quedó lamentablemente patente en lo ocurrido con el dirigente del sindicato de Trabajadores Viales de Chubut- sino para quienes andan por donde corresponde hacerlo.