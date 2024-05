¿Cómo evitar que el vehículo patine en hielo?

¿Qué hacer cuando el coche resbala?

Mantener la calma: la mayor parte de las veces en que tu vehículo patine en el hielo el coche recuperará la estabilidad cuando las ruedas vuelvan a adherirse al asfalto y podremos volver a controlar la marcha. Sucede lo mismo con el aquaplaning. Hay que dejar que el coche se deslice hasta que el neumático se agarre al asfalto.

No frenar: si a pesar de ir atento y despacio tu vehículo resbala en una placa de hielo y pierde el control, no se te ocurra frenar. En el momento en el que las ruedas han perdido la adherencia, cualquier orden que les transmitas desde el vehículo será inútil. Pisar el freno solo empeorará la situación, aunque sea el impulso natural. Espera para frenar hasta que el coche recupere la adherencia.

vehículo en la rutta.jpg

No acelerar: tampoco intentes acelerar para escapar de esta situación, ya que así resbalarás sobre el hielo incluso más. Además, si cuando logres salir de la placa de hielo la dirección está mal orientada y estás acelerando, incrementás el riesgo de salirte de la ruta o chocar contra algo.

Respecto al volante, no intentes hacer giros bruscos para redirigir la dirección o salir de la placa de hielo. Los neumáticos no acatarán las órdenes y podrías provocar que al abandonar la placa resbaladiza tu dirección no sea la adecuada.

Cuando salgas de la placa de hielo, procura que las ruedas estén rectas para que haya una mayor adherencia. Después, ya podrás corregir la trayectoria de tu vehículo y continuar la marcha.

¿Cómo hacer para que el auto no patine?

es clave conducir tu con suavidad, adaptando la velocidad en base a lo que y evitando hacer movimientos bruscos con el volante. Además, es aconsejable frenar y acelerar poco a poco y suavemente. Es recomendable arrancar el vehículo con la segunda marcha metida.

Neumatico-de-invierno-2.jpg

Acelera suavemente: los neumáticos no se adhieren bien al hielo de la misma manera que lo hacen sobre el asfalto. Requieren de más tiempo para agarrarse, por lo que es más fácil perder el control del vehículo y patinar sobre el hielo. Para mejorar la tracción, lo mejor es acelerar suavemente. Si no lo lográs, desacelerá el vehículo y volvé a acelerar todavía más suave.

¿Qué marcha hay que poner cuando hay nieve?

Cuando hay nieve o hielo en la ruta, debemos utilizar una relación de marchas lo más alta posible y sin llegar a superar nunca las 2.500 revoluciones por minuto. En cambio, si usamos marchas cortas, lo que conseguiremos es que las ruedas del vehículo giren más rápido y que las probabilidades de patinar aumenten notablemente.

winter-driving.jpg

Las primeras marchas generan una mayor fuerza contra el suelo, pero al mismo tiempo provocan que los neumáticos se deslicen sobre las placas de hielo.

Recordá equipar tu vehículo con cadenas o ruedas de invierno. Un buen equipamiento y ser prudentes es lo primero que tenemos que hacer para reducir las posibilidades de tener un accidente.

Mantené la distancia de seguridad: es indispensable dejar una distancia de seguridad muy prudente con el vehículo de delante. Tené en cuenta que la distancia de frenado sobre el hielo o la nieve es mucho mayor. Si el coche de delante frena, tiene que darnos tiempo a frenar con bastante antelación.