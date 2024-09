Comodoro Rivadavia: robaron cinco veces su casa y hay imágenes de cámaras pero los ladrones siguen libres

Se trató de un robo con escalamiento en el que, además de sortear un cerco de más de dos metros de altura, los delincuentes rompieron una puerta con una barreta y también provocaron daños en una pieza del fondo de su propiedad. Se llevaron un televisor y otros objetos de menor valor. Es la quinta vez en 2024, también, que a Omar le roban el televisor.

Sueltos por Comodoro Rivadavia

Según contó la nuera de Mansilla, este miércoles, cuando ella y la hija del ex futbolista salían de la Comisaría Séptima de Comodoro Rivadavia, tras hacer la denuncia del último robo, dialogar con el jefe de la seccional y pedirle soluciones y explicaciones, en una parada de colectivos ubicada a una cuadra de la dependencia policial divisaron a uno de los ladrones.

Esas cosas, dicen, son las que les hacen perder las esperanzsa. La familia de Mansilla pide justicia, y que quienes se dedican a robarles a sus vecinos paguen por lo que hacen. Esperan algún allanamiento fruto de investigaciones, o al menos sentirse protegidos con más patrullaje policial cuando deben salir a trabajar.

Screenshot_3.jpg Comodoro Rivadavia: los ladrones quedaron registrados en imágenes de cámaras de seguridad.

“Vivimos todos de nuestros trabajos, no podemos quedarnos encerrados en casa por temor a los robos. Queremos que (los ladrones) paguen por lo que hicieron”, contó la mujer.

Un futbolista de otros tiempos

Mansilla jugó en Huracán de Comodoro Rivadavia en los años 70 del siglo pasado, cuando el club chubutense jugó tres nacionales de la AFA (los de 1971, 1974 y 1976).

No fue una de las mayores figuras del Globo en el que brillaron, entre otros, Marcelino Britapaja y Hugo Valenzuela, cracks que terminaron en equipos profesionales de Capital Federal.

Tiene 67 años, está por cumplir 68. Por entonces él se lucía en las divisiones inferiores, le decían “el Chigua Mansilla” y convivía con aquellos grandes futbolistas.

Hoy trabaja como plomero, tiene hijos y nietos que viven cerca de su casa, dejó el cigarrillo hace ocho años después de haber estado al borde de la muerte y sobrevivió a una infección intrahospitalaria durante la pandemia pasada.

“Mientras me dé el cuero, no pienso dejar de trabajar. Soy gasista y plomero y no soportaría estar pendiente de mis hijos, pero tampoco puede ser que cada vez que salga a hacer alguna changa, me entren a robar” se queja Mansilla desde su casa, en una cuadra cuyo frente da a un cerro desde donde es blanco fácil de las miradas de los delincuentes.

Mientras Omar espera alguna respuesta de la Policía y el ámbito judicial, los familiares piden que aquellos que puedan darle una mano en lo económico, lo hagan con donaciones al alias ANDI2030 o que, simplemente, lo busquen sobre Eva Duarte al 1800.