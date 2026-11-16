La mujer salió de su casa para ir a trabajar y nunca regresó. Su familia teme que haya sido secuestrada y pide ayuda para encontrarla.

Erika Ayelén Romero, de 41 años, es buscada desde el 11 de noviembre, cuando salió de su casa en Mar del Plata.

Una madre de cinco hijos desapareció en Mar del Plata después de salir de su casa para ir a trabajar y crece la preocupación por su paradero. La mujer fue vista por última vez el miércoles 11 de noviembre y, desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias de ella.

La mujer fue identificada como Erika Ayelén Romero , de 41 años, quien vivía en el barrio Costa Azul . Su familia sospecha que pudo haber sido víctima de un secuestro y teme que esté en manos de una banda narco que operaría en la zona de Acantilados. Además, un vecino alertó sobre una posible red de trata vinculada a la comercialización de drogas en ese sector.

Según detalló el portal local 0223, la sospecha surgió a partir de una serie de testimonios que recibió su marido, Claudio , mientras intentaba reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

Fue a trabajar y no volvió más

El miércoles 11 de noviembre, cerca de las 11 de la mañana, Erika salió de su casa en el barrio Costa Azul, ubicado en el sur de la ciudad balnearia. La mujer había aceptado una propuesta para limpiar un departamento de dos ambientes que le hizo una joven a la que conocía muy poco.

La posibilidad de conseguir un ingreso la llevó a aceptar el ofrecimiento. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad laboral terminó convirtiéndose en una pesadilla para su familia.

Cuando pasaron las horas y Erika no regresó, Claudio empezó a preocuparse. Sabía que algo no estaba bien porque, según contó, su esposa nunca había tenido un comportamiento semejante.

“Ella nunca hizo algo así”, expresó el hombre, angustiado por la desaparición.

La respuesta que encendió las alarmas

En busca de explicaciones, Claudio decidió contactar a la joven que había convocado a Erika para el supuesto trabajo. Pero la respuesta que recibió, lejos de llevar tranquilidad, profundizó sus sospechas.

“Me dijo que ella se fue con un hombre que vendía droga ”, contó el marido. Desde ese momento, la preocupación se transformó en terror al pensar en la posibilidad de que su esposa estuviera en peligro.

La situación se volvió todavía más inquietante cuando un vecino se acercó a su casa y le transmitió una información que Claudio consideró necesario incorporar a la denuncia policial.

El temor a una banda narco en Acantilados

De acuerdo con el relato del esposo, el vecino le advirtió que Erika podría haber sido secuestrada por una organización vinculada al narcotráfico.

“Me dijo que este hombre entrega pibas a narcos de Acantilados. Apenas me enteré, fui a la comisaría y lo agregué a la denuncia”, explicó.

La familia teme que la mujer haya sido captada mediante una falsa propuesta laboral y luego trasladada contra su voluntad. Sin embargo, estas sospechas forman parte de los testimonios aportados por sus allegados y deberán ser investigadas para determinar qué ocurrió.

Por el momento, la principal preocupación es encontrarla y establecer dónde estuvo desde que salió de su casa.

Cómo identificar a Erika Romero

Mientras se profundiza la búsqueda, sus familiares difundieron las características físicas y la ropa que llevaba puesta al momento de desaparecer.

Erika tiene 41 años y un tatuaje de una mariposa en la mano derecha. Cuando salió de su casa vestía una calza rosa con bordo y una campera larga rosa tipo rompeviento.

Según contó su entorno, también atravesaba algunos problemas de adicción, un dato que consideran importante para reconstruir sus últimos movimientos.

La familia pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con las autoridades.

Datos para aportar información: