País La Mañana Córdoba Dramático temporal en Córdoba: un muerto, heridos y autos destrozados

El año empezó de la peor manera para muchos. Entre otras cosas, colapsó una cabina de peaje y provocó el fallecimiento del trabajador.







La cabina de telepeaje en la que falleció el trabajador.

El inicio de 2026 estuvo marcado por un violento temporal en la provincia de Córdoba, que dejó como saldo una persona fallecida y al menos dos heridas, además de importantes daños materiales en distintos puntos del territorio provincial. La tormenta se desató durante la madrugada y la mañana de este jueves 1° de enero, luego de varios días de calor extremo.

El hecho más grave ocurrió sobre la Ruta 9 Norte, a la altura de Estación Juárez Celman, donde una cabina de peaje colapsó producto de las fuertes ráfagas de viento. Según informaron fuentes policiales y de emergencia, el derrumbe provocó la muerte de un trabajador y dejó a otras dos personas con heridas de distinta consideración, que fueron asistidas y trasladadas a centros de salud de la zona. El tránsito permaneció restringido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LAVOZcomar/status/2006809857933053955&partner=&hide_thread=false TORMENTA CON CAÍDA DE GRANIZO AFECTA A LA CIUDAD DE CÓRDOBA https://t.co/I42NQjKrBG pic.twitter.com/84cEvzxZ1W — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) January 1, 2026 El temporal estuvo caracterizado por lluvias intensas, caída de granizo y vientos fuertes, con especial impacto en la ciudad de Córdoba y en localidades del área metropolitana y del corredor serrano. En barrios del norte y noroeste de la capital provincial se registraron daños en techos, vehículos y arbolado urbano, además de anegamientos temporarios en calles y avenidas principales.