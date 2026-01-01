Dramático temporal en Córdoba: un muerto, heridos y autos destrozados

El año empezó de la peor manera para muchos. Entre otras cosas, colapsó una cabina de peaje y provocó el fallecimiento del trabajador.
El inicio de 2026 estuvo marcado por un violento temporal en la provincia de Córdoba, que dejó como saldo una persona fallecida y al menos dos heridas, además de importantes daños materiales en distintos puntos del territorio provincial. La tormenta se desató durante la madrugada y la mañana de este jueves 1° de enero, luego de varios días de calor extremo.
El hecho más grave ocurrió sobre la Ruta 9 Norte, a la altura de Estación Juárez Celman, donde una cabina de peaje colapsó producto de las fuertes ráfagas de viento. Según informaron fuentes policiales y de emergencia, el derrumbe provocó la muerte de un trabajador y dejó a otras dos personas con heridas de distinta consideración, que fueron asistidas y trasladadas a centros de salud de la zona. El tránsito permaneció restringido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.
El temporal estuvo caracterizado por lluvias intensas, caída de granizo y vientos fuertes, con especial impacto en la ciudad de Córdoba y en localidades del área metropolitana y del corredor serrano. En barrios del norte y noroeste de la capital provincial se registraron daños en techos, vehículos y arbolado urbano, además de anegamientos temporarios en calles y avenidas principales.
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia, advirtiendo sobre la posibilidad de fenómenos intensos con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y granizo. Desde los organismos oficiales recomendaron extremar precauciones, evitar circular durante tormentas fuertes y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la posibilidad de nuevos episodios de inestabilidad en las próximas horas.
Las autoridades provinciales y municipales continúan evaluando los daños provocados por el temporal, mientras se avanza con la investigación para determinar las responsabilidades en el colapso de la estructura que derivó en la víctima fatal.
