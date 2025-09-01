El dólar oficial marca nuevo récord desde la salida del cepo: ¿A cuánto cotiza este lunes?

El tipo de cambio oficial registra un aumento, luego de que el Gobierno vendiera dólares que el Tesoro tenía en su cuenta en el Banco Central.

El dólar oficial se prende fuego y llega a su máximo valor.

Este lunes 1 de septiembre, la cotización del dólar en su versión oficial alcanzó su máximo valor desde la salida del cepo cambiario. También los precios del blue, el Mep y el Cripto.

En tanto que, el dólar oficial sube en el inicio de un nuevo mes y marca un nuevo récord, ya que opera a $1390,00 . Con respecto al último cierre el dólar oficial acumula una suba del 3,35%. En tanto que, El dólar blue se vende a $1.355 , según un relevamiento las cuevas de la city.

Las reservas del BCRA cayeron el viernes u$s995 millones, quebraron la barrera de los u$s40.000 millones y cerraron en u$s39.966 millones. Fuentes oficiales informaron que la caída se explica por una maniobra de fin de mes y que las divisas volverán a las arcas el martes, ya que el lunes es feriado en EEUU.

En la semana, bajaron u$s1.533 millones, sufriendo así su peor sangría periódica en cuatro meses; mientras que en agosto finalizaron con un leve balance en positivo de u$s1.102 millones por encima de julio. En paralelo, la autoridad monetaria informó también que la tasa nominal anual (TNA) Tamar, para los plazos fijos mayoristas, escaló desde la zona del 61,19% hasta el 66,13%. En términos efectivos, el retorno anual de este instrumento es del 90,18%.

La cotización del dólar en sus distintas versiones

BAJA el dólar MEP: El dólar MEP baja y cotiza a $1377,46. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,90% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 1,50%.

BAJA el dólar cripto: El dólar cripto baja y opera a $1362,94. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del -1,95% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar cripto acumula una suba del 1,79%.

SUBE el dólar tarjeta: El dólar tarjeta sube y opera a $1807,00. De esta manera el dólar tarjeta tiene una brecha del 30,00% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar tarjeta acumula una suba del 3,35%.

SUBE el dólar CCL: El dólar CCL sube y cotiza a $1384,26. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del -0,41% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 2,10%.

Valor de Bitcoin : El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado mundial, opera en los u$108.925, según Binance.