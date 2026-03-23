El dramático rescate en manos de un policía a un nene que iba a ser atropellado por un tren

El episodio quedó grabado por las cámaras de la formación. Logró rescatarlo segundos antes de ser embestido por el tren de carga.

Un momento de gran tensión se vivió este lunes por la mañana en un barrio de la ciudad de Córdoba . Un tren de carga estuvo a tan solo segundos de atropellar a un nene de 3 años que se encontraba solo, cuando un policía apareció y lo rescató rápidamente.

El dramático hecho ocurrió alrededor de las 11 horas en el barrio carenciado Los Galpones de la ciudad de Córdoba, en la intersección de calles Sarachaga y Mendoza, cuando la formación se dirigía desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba.

Las impactantes imágenes grabadas por la cámara de seguridad de la locomotora fueron claves para comprender la mecánica de los hechos. El efectivo comenzó a correr por el costado de las vías para alcanzar al nene antes de que llegara el tren. El agente logró rescatarlo por milímetros, en una maniobra que evitó una tragedia.

"El policía que estaba haciendo el patrullaje ve al niño que está en el medio de las vías y está a punto de ser atropellado por la formación del tren que era imposible detenerla. Recordemos lo que significa la cinética y la velocidad de un tren de carga", reveló un periodista local en diálogo con El Trece TV.

un policía salvó a un niño de tres años de ser atropellado por un tren

Desde la policía de Córdoba destacaron el accionar del uniformado. "Héroe de azul: un efectivo corrió y salvó a un niño de ser arrollado por un tren", expresaron en redes sociales.

En tanto, el gobernador Martín Llaryora también se expresó: "Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro: eso es lo que nuestra Policía hace cada día , y que hoy quedó registrado en este video".

cordoba nene tren (1)

"Tenía que llegar": el relato del policía que rescató al menor de edad

Según consignó el medio local Cadena 3, el cabo primero Pablo Luna -quien realizaba tareas de vigilancia- notó que el chico se acercaba a la zona de las vías al mismo tiempo que el ferrocarril.

El efectivo policial, con 10 años de servicio en la fuerza y padre de un menor de 13 años, explicó que la velocidad de reacción fue clave y que decidió no emitir gritos.

"Pudo haber sido peor porque el niño se podría haber cruzado en dirección contraria y no lo hubiera alcanzado. No tenía que pensar, tenía que llegar", aseguró el policía.

policia nene tren

La alerta fue dada por la propia formación: "Al escuchar los bocinazos del tren, percato que el niño estaba sobre las vías. Salgo corriendo y fueron por milésimas que pude sacarlo", relató el cabo, visiblemente conmocionado.

El policía describió la escena como un momento límite para ambos: "Si me hubiera corrido en contra el niño, no la contamos ni él ni yo, porque pasó muy cerca el tren".

Una zona de gran riesgo en Córdoba

A raíz de este incidente, el ministro de seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, se hizo presente en el lugar y destacó la presencia policial en esta zona de Villa Remedio de Escalada. Según destacó, se trata de un punto "álgido" donde suelen registrarse ataques a los trenes.

"Se trata de que estas zonas no interfieran con el paso del tren. De milagro y por milésima de segundo logró sacar a la criatura", señaló Quinteros al mismo medio.

Afortunadamente, el pequeño se encuentra fuera de peligro.