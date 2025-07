El Gobierno apuntó contra el PJ por el curioso corte de luz antes del cierre de listas: "Todo muy creíble"

POSTEO TOTO CAPUTO

Aunque Edelap, la empresa distribuidora, confirmó los apagones y aseguró horas después la normalización del suministro, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también puso en duda el origen del apagón.

"No pareciera haber conciencia de la gravedad institucional de esto. La sociedad naturaliza que el peronismo no cumpla las reglas electorales. Imagínense si La Libertad Avanza fuera la que no entregaba sus listas a tiempo. Estarían gritando el fin de la democracia quienes hoy callan. ¡Viva la libertad carajo!", expresó el funcionario público en su cuenta de X.

¿Qué dijo el presidente Milei por este corte de luz?

Javier Milei también se sumó a los cuestionamientos por estos cortes de luz del fin de semana. En su cuenta de X, indicó: "Cuando pasan estas cosas me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado".

Definiciones sobre la hora en provincia de Buenos Aires

Diversas alianzas y partidos inscribieron sus listas ante la Junta Electoral, perfilando a los principales contendientes que buscarán representación en la Legislatura provincial.

Entre las fuerzas que formalizaron su participación se encuentran la Alianza La Libertad Avanza, que se presenta junto al PRO, consolidando una propuesta conjunta de cara a los comicios.

También figura Fuerza Patria, espacio que encuentra al peronismo y kirchnerismo, Somos Buenos Aires, el Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad (FIT-U), Nuevo Más, entre otros.

Pese a las tensiones internas, el espacio político logró anunciar a sus primeros dos candidatos de peso en la madrugada del domingo. Se trata de Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, quien encabezará la lista en la estratégica Primera Sección Electoral. Por su parte, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, liderará la nómina en la influyente Tercera Sección. Estas definiciones son clave para el oficialismo provincial, que busca consolidar su presencia en distritos de gran peso electoral.

Ambas postulaciones se impusieron sobre las de los intendentes Federico Achával (Pilar) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), respectivamente. Sin embargo, La Cámpora y en menor medida el Frente Renovador también pudieron colar sus nombres en las nóminas que aún continúan en debate. Con el correr de las horas se espera el detalle de los legisladores “entrables” tendrá cada fuerza.