El Gobierno busca aprobar la baja de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El escalofriante crimen de Jeremías Monzón cometido por tres menores reavivó el debate, y el Gobierno analiza la Ley Penal Juvenil.

Este lunes por la mañana, en las oficinas del Ministerio del Interior, parte del gabinete libertario se reunió bajo la supervisión de las secretaria de Presidencia, Karina Mile i, para discutir en detalle el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional . En este marco, se sumó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil que intentarán aprobar durante este período.

De esta forma, el gobierno de Javier Milei confirmó que la baja en la edad de imputabilidad será parte del temario en sesiones extraordinarias, del 2 de febrero hasta el 27 de ese mes. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó en su cuenta de X que la ley Penal Juvenil será debatida en el Congreso.

En los últimos días, los escalofriantes detalles que se conocieron del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe por otros adolescentes, recuperó el debate y obligó a la administración libertario a retomar el tema.

La "Ley Penal Juvenil" también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias.



De la cumbre liderada por Adorni participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los ministros, Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

El diputado de LLA y exministro de Defensa, Luis Petri, publicó en su cuenta de X: "¡Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario! ¿Cuántas nuevas víctimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría?".

"¡El presidente Javier Milei habilitará su tratamiento en extraordinarias! Bajar la edad de imputabilidad es un debate impostergable que requiere ser resuelto por el Congreso de la Nación. La Argentina cuenta con una de las edades más altas del mundo y eso genera la imposibilidad de hacer justicia y la impunidad para quienes cometen delitos aún comprendiendo cabalmente lo que hacían. ¡Una lucha de décadas que tiene que quedar definitivamente saldada y así será!", planteó el diputado.

Qué se sabe sobre el proyecto de baja de imputabilidad

La idea de reducir la edad de imputabilidad sobrevolaba en el Ejecutivo que este lunes resolvió incorporar el proyecto que reducirá a 14 años la edad de imputabilidad al temario para ser tratado en extraordinarias. Los desginados para la tarea trabajaron sobre el articulado ya presentado, pero implementaron algunos cambios.

Asimismo, la Reforma del Código Penal, que contempla una reducción de 16 a 14 años para poder juzgar menores, se postergaría para marzo. En una primera instancia, en diciembre, la idea del mandatario era tratarla, pero con las miras puestas en concentrar esfuerzos para sancionar la Reforma Laboral, el Poder Ejecutivo pospuso su tratamiento para el año legislativo que iniciará a partir del 1° de marzo.

Entre los temas que podrían incluirse en estas sesiones, se incluye Reforma Laboral, Ley de Glaciares, Acuerdo Mercosur - Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.