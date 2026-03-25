El polémico mensaje del Gobierno en defensa del "Día del Niño por Nacer"

Desde el Gobierno de Javier Milei dieron a conocer un contundente mensaje este miércoles, y desató controversiales mensajes en las redes sociales.

Este miércoles por la mañana, desde las redes sociales oficiales de Casa Rosada, el Gobierno Nacional marcó su postura nuevamente y desató la polémica, con un fuerte mensaje en el Día del Niño por Nacer.

"Este 25 de marzo celebramos el Día del Niño por Nacer, haciendo un llamado a proteger a quienes aún no tienen voz, reconociendo la dignidad inviolable de todo ser humano desde su concepción y ratificando la defensa de la vida como el primer derecho fundamental, del cual emanan todos los demás", indicaron.

Asimismo, en el posteo destacaron que en esta fecha, establecida por decreto en 1998 gracias al impulso del Papa Juan Pablo II "reafirmamos la vocación histórica de Argentina de promover la cultura de la vida con la certeza de que ella siempre triunfa sobre la muerte".

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En la página oficial de Casa Rosada, indicaron que esta efeméride "se vincula con principios establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sostiene que la libertad, la justicia y la paz se basan en el reconocimiento del valor inherente a toda persona".

En 2025, una voz que se sumó a la conmemoración fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien sostuvo que desde la sanción de la ley "se han abortado una cantidad muy superior a todos los habitantes de Tierra del Fuego", haciendo evidente su desdén por la legislación que como funcionaria está obligada a defender.

“Hoy es el Día Internacional de Acción por las 2 Vidas, por lo que renuevo mi compromiso de proteger y luchar por el Niño por nacer", planteó la titular del Senado.

Javier Milei celebra el "Día del niño por nacer" y rechaza el aborto

Argentina sancionó la Ley del Aborto en 2020, pero el presidente Javier Milei encabeza el rechazo a esta legislación que persiste en gran parte de la sociedad. En este sentido, desde el comienzo de su presidencia ha desfinanciado las políticas públicas que lo garantizaban en todo el país.

En una declaración a pocos meses de asumir como el presidente, el mandatario compartió su postura sobre este tema y manifestó: "Para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y, además, desde lo biológico".

Incluso, en 2024 dio inicio al ciclo lectivo del Instituto Cardenal Copello, escuela que transitó en su adolescencia. En aquel discurso que brindó, se dio unos minutos para hablar del aborto.

En su discurso, el mandatario trazó un extraño paralelismo entre la interrupción voluntaria del embarazo y el déficit fiscal. "Es como que sus abuelos se vayan de joda y les pasen la cuenta a ustedes. Estarían recontrarecalientes. Lo que hacen los políticos es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni nacieron", señaló el jefe de Estado y agregó: "Y algunos que además intentan matarlos, que son los asesinos de los pañuelos verdes".

Embed "El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y eso lo puedo demostrar"



Javier Milei dijo que "los políticos se van de fiesta y le pasan la factura a generaciones que ni siquiera nacieron" y agregó: "Algunos además intentan matar, que son los asesinos de pañuelos verdes". pic.twitter.com/6WY2vmagmy — Corta (@somoscorta) March 6, 2024

"Para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico", subrayó.

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