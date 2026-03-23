Javier Milei insiste en que la inflación podría empezar "con 0" en agosto: las condiciones para lograrlo

El Presidente proyectó que el índice de precios podría romper el piso del 1% en el tercer trimestre de 2025. Analistas advierten por la persistencia de la suba en servicios y la inercia inflacionaria.

El presidente Javier Milei afirmó que la inflación podría “comenzar con 0” en agosto si se cumplen determinadas condiciones macroeconómicas, en un escenario donde el ajuste fiscal y la política monetaria seguirán siendo determinantes.

Recientemente, el mandatario sostuvo que la desaceleración de los precios dependerá de la continuidad del superávit fiscal y de la eliminación sostenida de la emisión monetaria, dos ejes centrales de su programa económico.

Según explicó, el ancla fiscal permitió reducir el déficit primario a cero en el primer trimestre de 2025, mientras que la base monetaria se mantuvo prácticamente constante en términos nominales durante varios meses. En ese contexto, argumentó que la " inercia inflacionaria" , que todavía arrastra niveles mensuales superiores al 2%, comenzaría a disiparse hacia el tercer trimestre si continúa la disciplina actual.

Su proyección oficial se apoya además en la caída del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, que pasó de ajustes superiores al 10% mensual a cerca del 2% en el primer trimestre.

El Gobierno sostuvo que la clave para alcanzar una inflación “con el 0 adelante” radica en la convergencia entre una política fiscal contractiva y una política monetaria sin financiamiento al Tesoro, un esquema que se profundizó tras la reducción de los pasivos remunerados del Banco Central durante 2024. En ese período, la autoridad monetaria desarmó buena parte de las Leliq y pases, que en diciembre de 2023 representaban más del 10% del PBI.

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Esta reconfiguración buscó reducir la emisión futura asociada a los intereses de la deuda, algo que para el equipo económico eliminó una de las principales fuentes de presión inflacionaria estructural. A su vez, el Ejecutivo remarcó que la estabilidad del tipo de cambio financiero, que se movió en una banda relativamente acotada durante los últimos seis meses, ayudó a moderar expectativas de devaluación.

Sin embargo, el escenario proyectado por el oficialismo convive con factores que todavía introducen incertidumbre sobre la trayectoria de los precios. Por ejemplo, durante el primer bimestre los ajustes en servicios públicos tuvieron subas acumuladas superiores al 30% en algunos rubros, como electricidad y transporte, y eso impactó directamente en los índices mensuales de inflación.

Qué dicen los analistas sobre la inflación

Varios analistas coinciden en que alcanzar un registro inflacionario que comience con “0” requerirá una combinación poco frecuente de condiciones macroeconómicas, incluyendo expectativas ancladas, estabilidad cambiaria y ausencia de shocks externos.

Según estimaciones privadas recientes, la inflación núcleo todavía se ubica en torno al 2,3% mensual, lo que refleja la persistencia de ajustes en precios regulados y servicios.

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Economistas de consultoras locales señalaron que, aun con equilibrio fiscal, la inercia generada durante años de inflación elevada puede demorar varios trimestres en disiparse completamente.

En ese sentido, recordaron que el proceso observado en otros países de la región, como Perú o Chile en los ‘90, requirió períodos prolongados de disciplina macroeconómica antes de alcanzar niveles mensuales de inflación cercanos a cero.