El sueldo más alto que cobra un Empleado de Comercio en enero 2026

Los trabajadores de sector de Comercio tendrán una suba salarial , correspondiente a diciembre, y un bono extra. Cómo quedan los sueldos en cada categoría en 2026.

Los salarios de diciembre de los empleados de comercio llegarán con un aumento y con dos b onos extra que se suman a los haberes de enero, febrero y marzo. La suba se desprende del último acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector.

En este escenario, los trabajadores que más cobran- entre los que se cuentan a los vendedores categoría D y los administrativos categoría F- tendrán un básico de $1.218.519 que recibirán el primer mes de 2026. A esto se suma el bono de fin de año que recibirán algunos de ellos y que alcanza los 170.000 pesos.

En el salario correspondiente a diciembre de 2025, los empleados de comercio percibirán en enero de 2026 una combinación de aumentos ya previstos y de nuevas subas acordadas en la última negociación paritaria, que cerró el 5 de diciembre y que fue homologada por el Gobierno 13 días después

Con la oficialización por parte del Ejecutivo, tanto el aumento de sueldo dispuesto como las sumas extra no remunerativas ya tienen "fuerza de ley". El esquema salarial, entonces, quedó integrado de la siguiente manera:

Un 1% de aumento sobre el salario de diciembre : corresponde al último tramo pendiente del acuerdo semestral, firmado a mitad de año.

: corresponde al último tramo pendiente del acuerdo semestral, firmado a mitad de año. Una suma no remunerativa de $40.000 : había sido establecida en la paritaria anterior y continúa en vigencia

: había sido establecida en la paritaria anterior y continúa en vigencia Una nueva suma no remunerativa de $60.000 : fue establecida en diciembre a modo de refuerzo salarial para el primer trimestre de 2026.

: fue establecida en diciembre a modo de refuerzo salarial para el primer trimestre de 2026. Un bono extraordinario de $170.000: se otorga por única vez y está destinado exclusivamente a los empleados de grandes cadenas de supermercados.

Si bien estas sumas no remunerativas no tienen impacto en los aportes jubilatorios ni afectan el cálculo del aguinaldo, en abril del próximo año se incorporarán al salario básico y, con esto, se modificarán las escalas y repercutirán en adicionales y aportes.

Por otro lado, desde el gremio recordaron que estos beneficios están garantizados solo a empleados que estén agremiados a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y que tengan regularizado el vínculo laboral con su empleador. Un aspecto clave es que aquellas personas que se desempeñan en el sector pero lo hacen de manera informal, no necesariamente recibirán esas subas.

Escala salarial de diciembre 2025

Según la información difundida por la FAECyS, la siguiente es la escala salarial de los sueldos mínimos vigentes para diciembre que los empleados de comercio cobrarán en enero de2026. Las cifras incluyen el 1% de aumento intermensual y las dos sumas extra no remunerativas.

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Administrativo

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Auxiliar

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliar Especializado

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedor