Encontraron fotos de una mujer desnuda y maniatada en el celular de Barrelier: ya serían seis víctimas

Qué se sabe de la imagen que apareció en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

La foto abrió una nueva línea de investigación y se habla de más víctimas.

La foto abrió una nueva línea de investigación y se habla de más víctimas.

La semana pasada Claudio Barrelier sumó una nueva imputación en su contra, tras el peritaje de sus dos teléfonos celulares. Según confirmaron, el principal acusado y detenido por el femicidio de Agostina Vega tenía fotos de la adolescente y contactos que mantuvo previo al brutal hecho.

En el marco de estos análisis, un nuevo elemento generó interrograntes sobre otro hecho vinculado a Barrelier. Los investigadores encontraron una foto del 2024 donde aparece una mujer desnuda y maniatada.

Este descubrimiento abre una nueva hipótesis: Barrelier podría haber estado involucrado en otros hechos de violencia sexual antes del crimen de Agostina. Por otra parte la abogada del padre de la adolescente, Fernanda Analiz, aseguró que ya contabilizan seis presuntas víctimas vinculadas al acusado.

"Hay más víctimas, no creo que haya descansado en ningún período Barrelier, lo ha demostrado la prueba”, expresó Analiz en diálogo con El Show del Lagarto en ElDoce TV.

Esta medida será clave para conocer cómo era el trato del detenido con su hija.

Qué se sabe del resto de las presuntas víctimas del acusado por el femicidio

Por el momento la persona no fue identificada y desde la Justicia trabajan para determinar las circunstancias alrededor de la imagen. El contenido del dispositivo quedó incorporado a la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón.

La letrada explicó que estos casos ya son parte de expedientes judiciales y que ya son varias las jóvenes que se acercaron para relatar situaciones en las que aseguran haber sido víctimas del acusado. Entre esos testimonios mencionó a una persona que dijo haber sufrido un abuso a los 11 años, cuando Claudio Barrelier tenía entre 18 y 19.

El dispositivo había sido secuestrado durante una investigación correspondiente a 2025. Sin embargo, la letrada sostuvo que en aquella oportunidad el contenido del no habría sido analizado de manera suficiente.

"El fiscal Garzón recuperó la información que esta bestia había borrado. Este teléfono estaba secuestrado por la Justicia pero no se analizó", sostuvo.

"El femicidio de Agostina no empezó en mayo de 2026, esto se podría haber prevenido mucho antes encerrando a este pervertido y no se hizo", afirmó dando cuenta de la conducta violenta de Barrelier hace años.

Encontraron fotos y chats con Agostina en el celular de Claudio Barrelier

El peritaje de los investigadores logró confirmar mensajes que el acusado le mandó a la menor de edad, lo que muestra contactos previos al crime.

El análisis informático logró recuperar chats, búsquedas, fotos y otros registros que ahora son evaluados por la Fiscalía para reconstruir los hechos.

El dispositivo ya se encontraba intervenido por orden de la Justicia de Córdoba en el marco de otra causa, relacionada con la presunta comercialización de licencias falsas y que esa intervención previa permitió acceder ahora a más información.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza con nuevos testimonios y evidencia incorporada al expediente.

Asimismo, lograron detectar más de 300 búsquedas de contenido pornográfico relacionado con vínculos entre padrastros e hijas y material referido a menores de edad.

Los investigadores aseguran que el 22 de abril, Agostina había publicado una fotografía junto a Barrelier en Instagram, y en ese mensaje le agradecía la confianza y le expresaba que lo quería "como a un papá".

Según descubrieron en uno de los celulares, Barrelier hizo una captura de esa publicación y desde allí, comenzó a escribirle por privado.