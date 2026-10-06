Encontraron muerta a una mujer y detuvieron a su pareja, que estaba escondida debajo de una cama

La víctima tenía 36 años y fue hallada sin vida en su casa. Su pareja fue encontrada con manchas de sangre. Ocurrió en la localidad tucumana de Graneros.

La mujer de 36 años fe encontrada muerta en el departamento de Graneros, provincia de Tucumán.

Conmoción en la provincia de Tucumán por el caso de una mujer de 36 años que fue encontrada muerta en su vivienda y su pareja terminó detenida luego de ser hallada oculta debajo de una cama .

El hallazgo generó un operativo policial y judicial para determinar qué ocurrió dentro de la casa. La presencia de manchas de sangre en el hombre, identificado como Pablo Salvador Pitalo se convirtió en uno de los elementos que ahora analiza la Justicia.

La víctima fue identificada como Yudith Nazarena Jerez y el hecho ocurrió en el paraje La Cañada , en el departamento tucumano de Graneros .

La Fiscalía ordenó distintas medidas para reconstruir lo ocurrido y dispuso la realización de una autopsia al cuerpo de la víctima.

Cómo encontraron a la mujer muerta en Graneros

El caso salió a la luz cerca del mediodía de este lunes 5 de octubre, cuando un hermano de Jerez se presentó en la Comisaría de Graneros para informar que había encontrado a su hermana muerta en su domicilio.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre llegó a la dependencia policial alrededor de las 12:15. Ante el aviso, los efectivos se trasladaron hasta la casa ubicada en el paraje La Cañada.

Al ingresar, los investigadores encontraron a Jerez y, de manera simultánea, arribó una ambulancia. Los profesionales constataron que la mujer no presentaba signos vitales.

En el interior de la casa también estaba Pitali, quien estaba escondido debajo de una cama. Los efectivos lo retiraron del lugar y advirtieron que presentaba manchas de sangre, por lo que quedó aprehendido y fue trasladado a una sede policial.

La investigación

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial de Concepción, subrogada por el fiscal Carlos Sale, que supervisó las medidas realizadas en la escena junto con la investigadora fiscal Luciana Cecotti.

A partir de las primeras actuaciones, desde la Unidad Fiscal se dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal de Tucumán. El objetivo es realizar las pericias correspondientes en el lugar y reunir elementos que permitan establecer qué ocurrió dentro de la vivienda.

Por el momento, la investigación está en una etapa inicial y la aprehensión de la pareja de la víctima no implica, por sí misma, que haya sido acusado por el homicidio.

Qué se sabe sobre la muerte de Yudith Nazarena Jerez

Uno de los elementos centrales para avanzar en la investigación será el resultado de la autopsia. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre la escena y sobre los elementos recolectados en el domicilio. También deberán reconstruir qué ocurrió antes de que el hermano de la víctima llegara a la casa y determinar el origen de las manchas de sangre encontradas tanto en el lugar como en la pareja de la mujer.

Quien era la mujer hallada muerta en Tucumán

Yudith tenía 36 años y llevaba alrededor de 15 años en pareja con Pitali. Juntos tenían una hija de 10 años, que al momento del hecho se encontraba en la escuela.

Además de su vida familiar, Jerez estaba vinculada a un comercio con su pareja. Según informó La Gaceta, la pareja tenía una carnicería que funcionaba en la misma vivienda donde ocurrió el hecho.

Hasta el momento se informó que no hay denuncias previas por violencia de género realizadas por Jerez contra Pitali. Los vecinos tampoco habían advertido situaciones de violencia entre ellos.

Sí mencionaron que la pareja tenía discusiones, principalmente vinculadas con cuestiones laborales y económicas relacionadas con el negocio familiar. Ese dato forma parte de las averiguaciones que lleva adelante la Justicia.

Mientras avanza la investigación, la hija de la pareja quedó al cuidado de un familiar y recibió asistencia de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia ( Dinayf) junto con profesionales de psicología y psicopedagogía.