Encontraron muerto a un nene de 12 años en un canal de riego: había desparecido horas atrás

Su padre contó que se había alejado unos minutos y, al regresar, ya no lo encontró. La escuela a donde asistía suspendió las clases.

Un trágico episodio conmociona al departamento de Junín, en la provincia de Mendoza , tras confirmarse el fallecimiento de un nene de 12 años que murió ahogado en las aguas de un canal de riego. La víctima fue identificada como Nahuel González, quien había desaparecido durante la tarde mientras se encontraba junto a su papá en una zona cercana al cauce.

El cuerpo fue hallado varias horas después, tras un amplio e intenso operativo de búsqueda que involucró a personal policial, bomberos y equipos de rescate especializados.

Según el relato brindado por el padre del menor, ambos se encontraban en las inmediaciones del canal durante la tarde. En un momento determinado, el hombre se retiró del lugar por unos instantes y, al regresar, advirtió que su hijo ya no estaba ahí. Ante la desesperación de la situación, dio aviso inmediato a la Policía y se dio inicio a las tareas de rastreo, según informó TN.

Movieron cielo y tierra para encontrar a Nahuel

El despliegue de las fuerzas de seguridad y de emergencia se extendió a lo largo de distintos sectores del canal. En el operativo participaron efectivos policiales, dotaciones de bomberos voluntarios, personal de Irrigación e integrantes del Grupo Operativo de Buceo. Para intentar localizar al menor, los rescatistas hicieron uso de recursos como drones, perros adiestrados y un helicóptero.

Foto: TN

Con el objetivo de facilitar los trabajos de rescate y disminuir los riesgos en el agua, las autoridades resolvieron interrumpir el paso del caudal en el canal. Los equipos recorrieron durante varias horas diferentes tramos del cauce y concentraron las labores de rastreo en las zonas próximas a la ruta 60 y la calle Chileno Herrera.

Cerca de las 21:07, los buzos del operativo localizaron el cuerpo del niño en el interior del canal, donde había quedado atrapado debajo de la estructura de la Ruta 60. Los rescatistas lograron extraerlo del agua y confirmaron su deceso. La investigación del hecho quedó a cargo de la Justicia, que busca establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el suceso, teniendo como principal hipótesis que el menor habría vuelto a ingresar al cauce y fue arrastrado por la corriente.

La escuela del niño suspendió las clases en medio del duelo

El desenlace causó una profunda conmoción en la comunidad educativa de la Escuela 1-251 “Presidente Marcelo Torcuato de Alvear”, establecimiento al que asistía el niño y que se encuentra ubicado a pocos metros del lugar del hecho.

Debido a lo acontecido, las autoridades decidieron suspender las clases presenciales durante este miércoles para acompañar a la familia y brindar contención a los alumnos y docentes afectados por la pérdida.

La comunidad escolar se organizó para brindar su apoyo a los allegados en este difícil momento, mientras que los bomberos voluntarios de Barriales, que integraron el operativo de búsqueda, impulsaron una colecta solidaria para brindar ayuda a la familia.