Era nuevo en la empresa y sus compañeros le dieron una brutal golpiza: murió tras agonizar varios días

Por el crimen hay cuatro personas detenidas y declararon ante la Justicia. La estremecedora hipótesis sobre lo que habría desatado el feroz ataque.

Una gran conmoción se vive durante las últimas horas en la localidad de General Lavalle, provincia de Córdoba , tras conocerse la muerte de un joven que sufrió una brutal golpiza en la calle. Sus compañeros de trabajo son los principales sospechosos.

La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Galván, de 24 años. Fuentes policiales indicaron que estuvo durante 10 días internado en terapia intensiva en el hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto y falleció en las últimas horas. El ataque ocurrió el pasado 16 de enero alrededor de las 22 horas y la situación se alertó a través de un llamado del 911.

En plena vía pública y a la vista de todos, se desató una discusión entre varias personas y en cuestión de segundos, se convirtió en una secuencia mortal. Trompadas, patadas y golpes directos a la cabeza dejaron a Galván gravemente herido.

Rápidamente llegó la policía al lugar, quienes identificaron a todos los involucrados y trasladaron a Galván al hospital. Allí confirmaron que tiene traumatismo de cráneo, por lo que se lo derivó a la institución médica de mayor complejidad.

Maximiliano recibió varios golpes en el rostro y una fuerte lesión en la cabeza. Numerosas personas presenciaron la agresión. Pese al trabajo y cuidado del cuerpo médico, su estado comenzó a desmejorar en los últimos días, y finalmente falleció tras agonizar durante varios días.

Los compañeros lo acusaron de haberse quedado sin trabajo por culpa de él

Por el crimen, la Policía de la provincia de Córdoba detuvo a tres hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la fiscalía de instrucción de Laboulaye. En principio, la imputación para todos sería la de homicidio en riña.

De este modo, se concretaron las detenciones de: Martin José Sevilla, de 47 años, quien cuenta con frondosos antecedentes penales; Alex Martín Maldonado de 25 años; Mateo Xavier Maldonado de 21 y Ana Paula Victorio de 20.

Tres de los detenidos son medio hermanos y llevan el apellido Maldonado. El cuarto acusado, identificado como Sevilla, tiene antecedentes por homicidio y delitos vinculados a drogas, lo que agrava aún más su situación.

Según la hipótesis preliminar, los agresores responsabilizaban a Galván por haberse quedado sin trabajo. "Las primeras informaciones dan cuenta de que la joven víctima había entrado a trabajar a un establecimiento rural de la zona. Los ahora acusados, presuntamente, lo responsabilizaban por haberse quedado sin trabajo. Algo tremendo por dónde se lo mire", reveló una fuente con acceso a la causa en diálogo con La Voz.

La fiscalía avanza con la toma de declaraciones, la búsqueda de testigos y el análisis de posibles filmaciones que permitan reconstruir lo ocurrido y determinar el grado de participación de cada imputado.

