Espeluznante: acusan a dueño de un criadero por vender perros moribundos

Según denunciaron, algunos llevaron a sus mascotas a la mencionada veterinaria, donde fueron mal diagnosticados por Terceiro y fallecieron poco después. También aseguraron que el veterinario sedaba a los animales, los ataba y los maltrataba para bañarlos.

La defensa del veterinario

El profesional, por su parte, se defendió de las acusaciones: “Yo no tengo nada que ver, es todo redes sociales, no hay nada en la Justicia, es rápido y sencillo escrachar en las redes sociales. ¿Cuánto tarda un universitario en hacer su profesión, la experiencia, el capital, doy trabajo?”, expresó este miércoles a la prensa desde la puerta de su local en San Martín. Pidió que se "respete su intimidad" y aseguró que la Finca La Nicola "son clientes" suyos.

En ese momento, apareció Omar, un cliente que lo denunció públicamente por mala praxis y a quien el médico dijo no conocer, previo a gritarle que "vaya a la justicia, acá a hacer show barato no”.

Fue entonces cuando el denunciante comenzó a gritar: “Vos me sacaste 60 mil pesos. Te traje un collie, que lo quiero como un hijo, y te pago hasta dos millones porque para eso trabajo, soy jubilado y sigo trabajando. Viniste en la ambulancia y lo cargaste, le diste dos inyecciones... “¡Asesino! ¡Asesino! Me mataste a mi perro, asesino. Todos los días cuando no trabaje voy a venir acá a hacerte quilombo en la puerta para que no te venga nadie de San Martín. ¡Asesino!”.

Veterinario denunciado por vender perros moribundos..jpg

María, otra clienta, también llevaba a dos de sus mascotas a atender a la veterinaria +Cota's y ambas murieron poco después, el último, en 2019. Contó que, pese a hacer las denuncias ante la Policía de San Martín, no hubo avances en la causa: "Evidentemente tiene amigos en la zona, en la Municipalidad, arregla las denuncias y pagará coimas", aseguró la mujer.

"Hace años que venía acá, los traía para el baño, la peluquería. Después de bañarlos salían un poco relajados, pero él siempre decía que era por el tema del baño, que les hacían masajes y los peinaban. Mis perros son adultos, no son de raza, pero llegaban a casa somnolientos y eso me resultó extraño", relató la mujer.

La denuncia al criadero por vender perros de raza al borde de la muerte

La Finca La Nicola, un criadero que se presenta como proveedor de cachorros de perros de diversas razas de "excelencia", fue denunciada por numerosas personas que aseguran haber comprado animales enfermos y al borde de la muerte. Según los testimonios, los cachorros son entregados en aparente buen estado, pero a los pocos días comienzan a mostrar síntomas graves que resultan en su fallecimiento.

Veterinario denunciado por vender perros moribundos....jpg

Las denuncias señalan que los animales son vendidos "sin controles ni desparasitados" y que reciben "vacunas vencidas", lo que genera un panorama alarmante para quienes deciden adoptar a estos cachorros. El malestar de los afectados ha llevado a la creación de grupos en redes sociales donde comparten sus experiencias y organizan denuncias colectivas contra los propietarios de Finca La Nicola.

Los nombres mencionados en estas denuncias incluyen a Nicolás Walter Bazo, Valeria Griselda Bazo, y Rocío Belén Orellana, quienes estarían a cargo del criadero de perros. Además, otros usuarios han relacionado el lugar con otra entidad conocida como Estancia My Friend, cuyo veterinario responsable es Gabriel Terceiro.