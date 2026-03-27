Google abrió sus pasantías en Argentina: requisitos, fechas y cómo postularse

El programa dura ocho meses y es híbrido. Se trata de una oportunidad única. Quiénes pueden anotarse.

Google abrió la inscripción a su programa de pasantías 2026 con foco en estudiantes universitarios de todo el país.

Google abrió la convocatoria para su Business Internship Program 2026 en Argentina. El programa se desarrollará en las oficinas y apunta a perfiles diversos, sin limitarse exclusivamente a carreras técnicas.

La iniciativa propone una pasantía de ocho meses consecutivos bajo un esquema híbrido, que combina trabajo remoto con presencialidad en oficina tres veces por semana.

Durante ese período, los seleccionados participarán en proyectos concretos y contarán con el acompañamiento de mentores, con el objetivo de desarrollar habilidades en entornos de alta exigencia y escala internacional .

Se trata de una propuesta en las oficinas que Google tiene en Buenos Aires, y está orientada a estudiantes universitarios que buscan su primera experiencia profesional en una compañía de alcance global

Requisitos, fechas y condiciones de inscripción

El proceso de selección ya se encuentra en marcha y presenta un cronograma definido. La fecha límite para postularse es el 6 de abril, y las entrevistas se realizarán de forma progresiva hasta mayo de 2026. El inicio de la pasantía está previsto para septiembre del mismo año.

Google ofrece becas a argentinos que quieran capacitarse en IA.jpg El programa de Google ofrece trabajo en equipos reales, mentoría y experiencia en áreas clave del negocio.

Uno de los requisitos centrales es ser estudiante regular de una universidad en Argentina y encontrarse en el último año de la carrera, con una fecha estimada de graduación entre mayo y julio de 2027.

Además, la empresa exige fluidez en inglés y español, dado que el trabajo implica interacción con equipos regionales y clientes. La postulación debe incluir un CV redactado en inglés y documentación académica que certifique el avance en la carrera.

Este esquema busca identificar candidatos con capacidad de adaptación, pensamiento analítico y disposición para trabajar en entornos dinámicos, más allá de su formación específica.

Un programa enfocado en experiencia real

A diferencia de otras propuestas de formación, este programa se caracteriza por integrar a los pasantes en equipos activos desde el inicio. Es decir, no se trata de un entrenamiento teórico, sino de una experiencia laboral concreta donde los participantes intervienen en proyectos con impacto real.

Los seleccionados trabajarán junto a profesionales de distintas áreas, lo que les permitirá adquirir herramientas vinculadas a la resolución de problemas, la toma de decisiones y la gestión de proyectos en contextos complejos.

Un punto relevante es que no se requieren conocimientos de programación para roles comerciales, lo que amplía el acceso a estudiantes de carreras como marketing, administración, derecho o recursos humanos.

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El foco está puesto en la curiosidad por la tecnología, la iniciativa personal y la capacidad de desenvolverse en escenarios cambiantes, habilidades que la compañía considera centrales para el desarrollo profesional.

Áreas de trabajo y proyección profesional

El programa contempla distintas áreas dentro de la estructura de la empresa. Entre ellas se destacan ventas y alianzas, marketing, finanzas, recursos humanos y equipos vinculados a seguridad digital. En el área de ventas, los pasantes colaboran en la gestión de cuentas y en el desarrollo de oportunidades comerciales. En marketing, participan en iniciativas orientadas a conectar productos tecnológicos con necesidades concretas de los usuarios.

También hay espacios en finanzas y recursos humanos, donde se trabaja con análisis de datos y gestión del talento. A su vez, los equipos de Trust and Safety se enfocan en mejorar la seguridad de los productos digitales y el acceso a la información.

Tras el cierre de la inscripción, la empresa realiza una evaluación de perfiles para asignar a cada candidato al equipo más adecuado, en función de su formación, intereses y desempeño durante el proceso de selección para las pasantías.