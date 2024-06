Indignante: funcionaria manejaba borracha, quiso evadir el control de alcoholemia y chocó

Embed

Un video que se volvió viral rápidamente muestra el operativo policial montado sobre la Ruta 7 luego de que el Chevrolet Corsa blanco que conducía Szchur se cruzara de carril e impactara contra una camioneta Blazer. Tras el test de alcoholemia, Szchur fue detenida.

En el video se puede oír además como la subsecretaria balbuceaba palabras, intentaba eludir el control de la Policía y hasta trataba de "arreglar" el caso.

La funcionaria intentó evitar el control

"Lo podemos evitar (al control), escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale", se la escucha decir en el video.

Allí mismo se puede ver cómo, después de varios intentos, los agentes logran realizarle el test y le informan del resultado. Antes, se observa a la funcionaria intentando convencer a los trabajadores de que no sucedió ningún “incidente” en el hecho: “Es mi auto nomás”, le dice a uno de ellos, sin registrar que había chocado a una camioneta.

También se ve a un oficial de policía que la apura para que tome sus pertenencias del vehículo para dirigirse hacia la comisaría, con la amenaza de que si no lo hacía la iba a tener que esposar para trasladarla.

Según informaron medios locales, en el punto donde ocurrió el accidente había tres luces consecutivas sin funcionar y reinaba la oscuridad. A su vez, el estado de las banquinas no es bueno en gran parte por descalces y muchos vehículos e incluso colectivos y camiones pasan muy por encima de las velocidades permitidas.

Damnificados por el choque de la funcionaria

Una ambulancia del SAME se acercó al lugar y asistió a un Juan Ortiz, quien iba en la camioneta y resultó herido por el choque. También la atendieron a Szchur para constatar que no tuviera lesiones. El resto de los ocupantes de la camioneta se encontraban ilesos y se dispusieron a hacer los arreglos, el cambio de cubierta y levantar los pedazos del tráiler para seguir trámites en la Comisaría 1°.

Choque. Funcionaria. Alcoholemia.jpg Tras evadir el control de Alcoholemia, la funcionaria que manejaba borracha chocó con una camionete e hirió a su conductor. Foto: LP Noticias.

"Con la señora no se podía hablar porque está alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado", le comentó a la LP Noticias el dueño de la camioneta.