Inflación: los alimentos subieron casi un 7% en la primera quincena de marzo

En medio de la polémica por las promociones en los supermercados, los datos de marzo no son alentadores para el Gobierno.

La inflación no da tregua y los precios de los alimentos de la canasta básica treparon un 6,9% en la primera quincena de marzo , en medio de la polémica entre el Gobierno y los supermercados y firmas líderes de consumo asivo, según aportó el relevamiento de la consultora LCG.

Mientras que en el acumulado de las últimas cuatro semanas, tuvieron un incremento promedio de 11,6% y del 11,2% de punta a punta en el mismo período.

Supermercados.jpg El Gobierno interpeló a los supermercadistas para que eliminen las promociones de tipo 2x1 y bajen el precio de lista para repercutir positivamente en el índice de inflación.

El análisis coincidió con las diferencias del Ejecutivo con los supermercadistas y empresarios por la aplicación de promociones (como 2x1 o descuentos del 70% u 80% en la segunda unidad), que según la mirada oficial, esconden la baja de la inflación de las últimas semanas.

Al mismo tiempo, durante la última semana, el Gobierno anunció la apertura de importaciones para productos de la canasta básica para buscar moderar el alza de precios al consumidor a través de una mayor oferta.

En la semana pasada, las bebidas y las comidas listas para llevar fueron los rubros que más aumentaron, con un alza de 8,77% y 5,69%, respectivamente. Le siguieron los panificados y los lácteos con el 4,35% y 2,93%.

El informe de LCG, precisó que solo tres de las 10 categorías analizadas tuvieron aumentos por encima del promedio semanal, que fue del 3,3%.

A lo largo de las últimas cuatro semanas, tres de las 10 categorías relevadas mostraron subas superiores al 11%:

Condimentos y otros productos alimenticios: 20,1%

Lácteos y huevos: 17,4%

Carnes: 11,7%

Azúcar: 10,6%

Pan, cereales y pastas: 10,2%

Bebidas e infusiones: 9,9%

Verduras: 9,6%

Frutas: 9,1%

Comidas listas para llevar: 9%

Aceites: 6,4%

La inflación de febrero fue de 13,2%

Como suele ser costumbre a esta altura del mes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, más conocido como el índice de inflación. El número final fue del 13,2%, casi dos puntos por debajo del pronóstico.

"Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 13,2% en febrero de 2024 respecto de enero y 276,2% interanual. Acumularon un alza de 36,6% en el primer bimestre del año", reza el comunicado publicado por el INDEC apenas pasadas las 16 en su cuenta de X.

La división con mayor alza mensual en febrero de 2024 fue "Comunicación" (24,7%), escoltada por "Transporte" (21,6%); mientras que "Alimentos y bebidas no alcohólicas" aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país.

GIfdOOAXsAAm4Ua.jfif El registro inflacionario de los últimos 12 meses.

Este mes, Gran Buenos Aires fue la región de mayor suba mensual (15,0%), escoltada por Cuyo (13,5%). La Patagonia (11,3%) se ubicó como la anteúltima zona de mayor inflación, solo mejorada por el Noreste (10,9%)

Otro índice fue el de la Canasta básica alimentaria y total. Allí se reveló que un hogar de cuatro integrantes necesitó $690.901,57 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2024: 15,8% más que el mes previo

En la previa a la publicación, durante la charla con Chiche Gelblung, Javier Milei había asegurado que la inflación de hoy podría ser un "numerazo", algo que ya afirmó en otras oportunidades.

"Como consecuencia del programa de estabilización, al no generar emisión monetaria, no hubo convalidación de precios y estos no podían seguir creciendo a ese ritmo. La inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%... y la de ahora parece que está debajo del 15%, por lo que es un numerazo", marcó.