Investigan la muerte de un hombre en una estación de servicio: "Lo bajaron del cuello"

Según testigos , el hombre -que conducía una Ford Ecosport- no pudo pagar el combustible por la aplicación y llamó a su esposa para que le llevara plata. Mientras esperaba, tuvo discusión con el playero , que alertó al 911 porque pensó que no le quería pagar.

En diálogo con Arriba Córdoba, su esposa Agustina dio detalles sobre lo que ocurrió en el lugar: “Lo metieron al patrullero entre cuatro o cinco policías mientras él le gritaba que se sentía mal, pedía que lo dejaran y yo les decía que me lo iban a matar, pero no hacían caso”.

En ese momento “Lo bajaron del cuello del auto, lo forcejearon y lo apretaron de más”, ratificó.

image.png Bustamante, padre de un menor de 5 años, murió en la estación de servicio de las calles Octavio Pinto y Mariano Castex.

El playero también brindó su declaración sobre lo que pasó: "El hombre no estaba en sí, estaba como ido. Me decía que ya me iba a pagar. Miraba los billetes, como que los contaba, los volvía a guardar en el bolsillo. Me preguntó el precio, qué combustible había cargado, si había cerrado bien la tapa", explicó a Noticiero Doce.

"Cuando le piden a la señora que corte la llamada, lo quieren reducir, se pone violento, no se deja agarrar y empieza a gritar que le quieren sacar la plata. Llegan más móviles a colaborar. Cuando ven que no lo pueden reducir entre cuatro, piden el DUAR”, dijo.

¿Qué dijo la Policía?

La Policía de Córdoba realizó una conferencia de prensa para dar a conocer su versión de lo ocurrido. El comisario mayor Cristian Barrios, dijo que Bustamante estaba en un “estado agresivo" y que “intentó agredir al personal policial que estaba participando del procedimiento”.

image.png Investigan si la Policía de Córdoba fue la responsable de la muerte

Y destacó que el procedimiento por lo que se sabe hasta ahora fue hecho según marca la normativa y que esta persona fue escalando en su nivel de agresividad hasta que “se descompensó”.

En este contexto, se ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo del fallecido. Por el momento no hay detenidos por el hecho. Las cámaras de seguridad de la estación de servicio y de la cuadra serán clave para esclarecer lo sucedido.

Conmoción por la muerte de joven aspirante a policía

Otra trágica muerte tuvo lugar en Tucumán. Se trata de Priscila Bianca Galván, de 22 años, quien falleció durante un entrenamiento en su primer día en la escuela de cadetes de la Policía. La joven estuvo 23 días internada en terapia intensiva, luego de descompensarse.

Según trascendió, llegó al hospital con la cara morada y sangre en la boca. Según los padres de la joven, este caso se trató de negligencia por parte de los superiores que la sobre exigieron.

La joven se había inscripto a la escuela de policía el 3 de febrero. Al día siguiente, su vida cambio para siempre: en medio de una ola de calor que superó los 40° y en su primer entrenamiento sufrió una grave descompensación.