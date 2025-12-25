Javier Milei busca realizar una "cumbre de derecha" en Argentina para reforzar lazos con Estados Unidos

El presidente Milei planifica una cumbre con exponentes de la derecha de América Latina con el objetivo de articular la relación con Donald Trump en 2026.

A raíz del crecimiento de mandatarios de derecha en América Latina, el gobierno nacional busca planificar una cumbre con presidentes alineados a Javier Milei para plantear un eje regional y una agenda en común.

Esta cumbre se plantea para el próximo 2026 con el objetivo también de alinearse a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos . Algunos de los invitados serían José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), además de Nayib Bukele (El Salvador).

Algunos de los temas que le interesa a la Casa Rosada abordar son desde la economía, seguridad, inteligencia y alineamiento internacional para contraponer posiciones ante Nicolás Maduro (Venezuela), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsú (Uruguay), entre otros.

Javier Milei Donald Trump (1)

Milei busca consolidarse como exponente de la derecha en América Latina

Aunque no hay fecha ni sede confirmada, fuentes cercanas al gobierno estipulan que podría concretarse en el mes de marzo, en el marco de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que iba a realizarse en diciembre de este año en la Argentina y se postergó.

Con algunos de los posibles presidentes electos, Javier Milei logró tener reuniones bilaterales. La última fue con el reciente mandatario electo de Chile, José Kast, que duró alrededor de dos horas y abordaron temas como seguridad, política migratoria y la relación comercial Argentina-Chile.

De esta forma, recibiendo a mandatarios como viajando a sus asunciones, el argentino busca consolidarse como el exponente del bloque conservador. Esto quedó demostrado tras la victoria de Kast, cuando publicó a través de su cuenta de X: "La izquierda retrocede. La Libertad Avanza" junto a un mapa que diferenciaba a Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y la Argentina como el progreso mientras que Brasil, Colombia y Venezuela estaban representados por asentamientos.

JAVIER MILEI EEUU

"La nueva Sudamérica llegó del futuro"

Durante la intervención que realizó en la Cumbre del Mercosur el pasado 20 de diciembre, el libertario se diferenció de Lula de Silva, criticó a Nicolás Maduro y elogió la intervención de Estados Unidos como también realizó una crítica a la mirada económica del bloque.

"La nueva Sudamérica llega desde el futuro. Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen", expresó tajantemente respecto a las libertades comerciales de las naciones que integran este bloque regional.

MERCOSUR- JAVIER MILEI-1 @OPRArgentina

Para el presidente libertario cuando el Mercosur "intenta avanzar de forma monolítica, se pierden las oportunidades" y citó el ejemplo del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) que se postergó hasta enero.

"Tras décadas de negociaciones, no pudimos materializar un acuerdo comercial. El tiempo que transcurrió no responde a la necesidad de nuestras naciones", consignó.

"Los recientes acontecimientos en la región confirman que este cambio de rumbo no es aislado. La victoria de José Antonio Kast en Chile expresa una clara demanda social por economías más competitivas, abiertas y flexibles, capaces de generar crecimiento genuino a partir del trabajo, la inversión y la libertad económica", destacó en otro pasaje de su discurso.