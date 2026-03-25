Javier Milei enviará un paquete de cuatro leyes al Congreso: de qué se trata

El jefe de Gabinete Adorni dio detalles sobre las iniciativas que el Gobierno llevará a los legisladores.

Tras estar algunas semanas sin brindar conferencias de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni volvió a hablar en medio del escándalo por sus viajes al exterior. El funcionario respondió algunas preguntas y busca así retomar el control de la agenda pública .

Pasadas las 11 de la mañana, Adorni comenzó su conferencia de prensa. Allí afirmó “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y el control correspondiente toda la información que necesiten”.

Luego, anunció que el gobierno creará un fondo destinado a la compra de armamento . La iniciativa se financiará con el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones. "Este gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar y esperamos que el gobierno que nos suceda, sea quien sea, le de continuidad a esta política de estado", expresó.

En otro pasaje de su intervención, confirmó que el gobierno de Javier Milei enviará un conjunto de proyectos de ley que forman parte de su primera agenda legislativa. Según explicó el vocero, se enviará un paquete de leyes para reforzar la propiedad privada y reducir lo que el oficialismo considera problemas estructurales de inseguridad jurídica.

El Congreso de la Nación está ubicado en la intersección de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia 1200x678.png El Gobierno envió un paquete fiscal al Congreso y espera comenzar a tratarlo la próxima semana.

Asimismo, ratificó el envío del nuevo Código Penal, y las reformas a las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario. El ministro coordinador dio a conocer cuándo brindará su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados.

El paquete de cuatro leyes que llegará al Congreso

La prioridad oficialista será la seguridad jurídica mediante un bloque de leyes para fortalecer la propiedad privada. Según detalló Adorni, se limitará la utilidad pública en expropiaciones porque "el Estado no puede decidir unilateralmente".

También se impulsará una nueva Ley de Tierras Rurales, que se trata de levantar la restricción a extranjeros a la compra de tierras y tener así inversiones internacionales.

tierras rurales

Por otro lado, hizo alusión a una nueva ley de desalojo para restituir las propiedades "en menos de cinco días". Según el funcionario, "cuidar la propiedad es cuidar a los inquilinos", ya que según la narrativa del Gobierno, la incertidumbre actual encarece los alquileres.

Otra de las propuestas anunciadas es terminar de promulgar la Ley de Glaciares y modificar su marco regulatorio. "La Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo para la actividad minera del mundo. Canadá, Chile, Australia, todos esos países tienen un marco normativo que compatibiliza la protección ambiental con la actividad minera", señaló.

Acto seguido remarcó la situación de Chile, donde la minería generó "un millón de empleos directos e indirectos" y que "no solo no destruyó su Patagonia, sino que recibe incluso más turismo que nosotros", señaló.

Parque Nacional los Glaciares - Rutas Calafate.jpg

Por otro lado, Adorni hizo mención a la ley de Manejo del Fuego, la misma establece que se mantendrá la protección de bosques nativos, pero se liberará a los campos agrícolas y bosques implantados de las restricciones actuales que impiden vender o producir tras un incendio.

El jefe de Gabinete consideró que por esta normativa "si hoy a un hombre en el campo se le prende fuego la propiedad, no la puede vender, combinado con la tragedia de perder cosechas por el fuego ,con la destrucción patrimonial y no poder hacer nada con la propiedad. Vamos a volver al marco de siempre, el marco de sentido común que protege el ambiente sin destruir la actividad privada".