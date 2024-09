Javier Milei habló de sus roces con Macri y Villarruel y se definió como "el político más relevante del mundo"

En diálogo con Luis Majul, en el programa La Cornisa por LN+, el presidente relativizó el peso de la opinión de la vicepresidenta contra de la postulación del juez federal. Buscó suavizar el enfrentamiento interno con ella y dijo que podría repetir la fórmula con ella en 2027. No obstante, sí fue muy crítico con Lourdes Arrieta y Francisco Paoltroni, los legisladores libertarios apartados recientemente de sus bloques en el Congreso.

“La Corte Suprema es la que hay, Maqueda va a estar saliendo y es el lugar que cubriría (Manuel García) Mansilla”, afirmó Milei. Al tiempo que descartó una ampliación del número de miembros del tribunal: “No está en mi radar”, indicó. “Ariel Lijo es el único que conoce a la perfección cómo funciona el sistema judicial”, defendió Milei al juez federal, sobre quien pesan duros cuestionamientos referidos a sospechas por su patrimonio y demoras e irregularidades en distintas causas a su cargo.

Embed

En relación con Victoria Villarruel y las claras diferencias mostradas en el último tiempo, el jefe de Estado declaró: “Cuando la elegí como compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí un decorado”; “tiene su propia agenda y no tiene nada de malo, ella no debe renunciar a ninguna de las causas en las que cree”.

Además, el presidente diferencio la situación de su vice con la del senador Paoltroni, a quien sí criticó. “Victoria no vota con respecto al juez de la Corte, ella da una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante sobre la selección de un juez de la Corte”, dijo Milei, y reforzó: “Ella tiene su propia opinión y en términos políticos no es trascendente porque no vota”.

“No tendría problema en volver a elegir a Victoria como vice”, respondió Milei a la consulta del periodista, aunque aclaró: “Hay que ver si ella quiere, porque el tango se baila de a dos”.

Sobre la reciente crisis en el Congreso, con la mendocina Lourdes Arrieta y el formoseño Francisco Paoltroni, agregó que “Arrieta fue expulsada por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo que es inaceptable”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1830397501876093287&partner=&hide_thread=false "Villarruel tiene su propia agenda y no tiene nada de malo".



El presidente Milei habló sobre los dichos de la vicepresidente sobre el juez Lijo y sentenció: "Ella tiene su opinión, y en este tema, no es trascendente".



En #LaCornisa con @majulluis. pic.twitter.com/2RGH4Oeetz — La Nación Más (@lanacionmas) September 2, 2024

Su relación con Mauricio Macri

Milei calificó como “fabuloso” su vínculo con el expresidente Mauricio Macri, pero criticó que entre 2015 y 2019 no logró solucionar los problemas económicos y aprovechó para ponderar su gestión en esa materia. “Estábamos a punto de una hiperinflación, parece que la gente se olvida de dónde salimos”, insistió. Por otra parte, indicó que de continuar en la misma senda “nos hubiéramos convertido en Venezuela” y aseguró que “el verdadero ajuste lo pagó la política”.

Una de las controversias en su relación con Mauricio Macri, tiene que ver con el asesor presidencial Santiago Caputo. Milei ensayó una férrea defensa de quien estuvo a cargo de su campaña presidencial y ahora maneja la agencia de inteligencia (SIDE): “Soy amigo de Santiago y lo considero parte del triángulo de hierro, constituido por mi hermana (Karina Milei), por él y por mí”, remarcó.

“Lo están utilizando para crear la figura del monje negro, que la gente no se coma el amague. Como no tienen las agallas de enfrentarme de manera directa, golpean sobre Caputo o sobre mi hermana”, lanzó Milei.

mauricio macri acto la boca pro

Respecto de SIDE, Milei dijo que el Gobierno insistirá con el decreto de gastos reservados para la inteligencia de $100.000 millones de pesos, rechazado en la Cámara de Diputados. “Vamos a insistir en los fondos, porque no podemos dejar esa área descubierta”, subrayó, y negó que la agencia de inteligencia haya intentado inmiscuirse en causas judiciales contra el expresidente Macri.

“Si a mí me pasa algo, o si le pasa algo al país en materia de atentados, es culpa de los que están en la bicameral y de los que voltearon el DNU”, dijo sobre la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que propuso el rechazo del decreto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1830406180235264052&partner=&hide_thread=false "Si me pasa algo o si le ocurre algo al país, la culpa es de la Bicameral de Inteligencia".



El presidente Milei reveló que volverán a insistir con los fondos para la SIDE y sostuvo que "Argentina fue víctima de dos atentados terroristas".



En #LaCornisa con @majulluis. pic.twitter.com/sRFK2zMJfu — La Nación Más (@lanacionmas) September 2, 2024

Los políticos más relevantes del mundo

En uno de los pasajes más llamativos de la entrevista, el presidente se consideró uno de los dos políticos más importante del mundo, junto con Donald Trump, y aseguró que eso molesta a la oposición. “Les revienta tanto mi performance en el exterior, que algunos políticos quieren impedir que viaje”; “he estado con los empresarios más importantes del mundo”, dijo y ejemplificó con Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. “Entiendo la agenda liliputiense de políticos argentinos intrascendentes, ratas invisibles que jamás van a poder aspirar a eso”, atacó.

“Les duele que hoy yo sea uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. Donald Trump y el otro soy yo”, presumió el mandatario que, a su vez, aseveró: “Soy considerado el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo”, y remató diciendo “¿Qué visión puede tener una rata respecto de un gigante?”.