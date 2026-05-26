Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: un médico responsabilizó a Luque por la operación de Diego

Este martes se lleva a cabo una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En esta oportunidad habría un testimonio clave que podría complicar a la psiquiatra que atendió al futbolista.
El tratamiento psiquiátrico que recibió Maradona
La profesional explicó que tomó conocimiento de un intercambio donde se advertía que un medicamento no debía administrarse por antecedentes cardíacos del paciente.
En ese sentido, sostuvo que no recordaba haber sido consultada específicamente sobre ese punto, aunque consideró que ciertas condiciones asociadas al consumo de alcohol podían implicar afectación cardíaca.
"Los trastornos por uso de alcohol, por lo general, provocan una afección cardíaca y se da por sentado", señaló.
También indicó que sostuvo conversaciones generales sobre posibles esquemas de tratamiento post alta, aunque aclaró que no pudo emitir indicaciones concretas debido a que no llegó a realizar una evaluación directa del paciente.
Tras la declaración se dio inicio a un cuarto intermedio hasta las 15 horas.
