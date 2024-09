Juicio en Río Gallegos: murió de covid en un pesquero porque el capitán no quiso volver

Su tragíco final generó dolor e indignación en la familia, que desde el primer momento entendió que se trató de una muerte evitable y ahora, además de esperar una condena al responsable del barco, está iniciando una demanda civil en busca de una compensación económica por parte de la empresa china que contrató a Manuel y según ellos, “se lavó las manos” y cargó toda la culpa sobre el máximo responsable de la embarcación.

El último viaje de Manuel

El 13 de abril de 2021, en plena pandemia, el Xin Shi Ji 89 zarpó para pescar calamar en los mares de la Patagonia.

A bordo iban, como es habitual en estos casos, un 75% de tripulantes argentinos y un 25% de chinos.

A los pocos días de iniciar la campaña pesquera, Quiquinte y otros tripulantes presentaron síntomas de COVID-19, pero cuando informaron la situación no recibieron la respuesta que esperaban.

Manuel le contó al capitán que no tenía olfato ni gusto y que se sentía mal, y la respuesta de Di Rollo, que quedó registrada en un audio, fue contundente: "No, no, eso no existe. Cuando baje a puerto hace el comentario. Lo que hay ahora es gripe. Gripe es una semana. Todos tienen que tener gripe", dijo el capitán, que rechazó la posibilidad de regresar a puerto.

Quiquinte1.jpg Manuel Quiquinte, oficial de máquinas contratado por una empresa china que -según su familia- "se lavó las manos".

Según su diagnóstico, el problema se solucionaba simplemente tomando paracetamol y así se lo hizo saber a su jefe de máquinas. En ese momento, llevaban pocos días navegando y las bodegas estaban vacías, casi sin calamares. Todo el trabajo estaba por hacerse.

Unas semanas después, Manuel Quiquinte no sólo estaba lejos de recuperarse, sino que su estado de salud había empeorado notablemente. El 5 de mayo de 2021, falleció a bordo del barco chino.

Uno de sus compañeros de trabajo que pidió no ser identificado, le relató a TN que efectivamente no hubo atención médica adecuada a bordo. “Trataron de reanimarlo cuando entró en paro, pero ya era demasiado tarde", relató.

Después de la muerte de Quiquinte, el capitán finalmente se vio obligado a cambiar de rumbo y dirigirse hacia Punta Quilla, para amarrar en Puerto Deseado, en la costa atlántica norte de Santa Cruz, donde el cuerpo del oficial de máquinas fue retirado por Prefectura.

Los otros cinco tripulantes argentinos que se habían contagiado coronavirus debieron hacer cuarentena en el barco junto con otros tantos de origen chino, en virtud que las normas argentinas impiden que los barcos tengan solo extranjeros a bordo.

El juicio en Río Gallegos

El juicio, que se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de septiembre en Río Gallegos, tiene como único imputado al capitán Di Rollo, quien enfrenta cargos por facilitación de la propagación de una enfermedad infectocontagiosa y abandono de persona seguida de muerte.

A pesar de las acusaciones, Di Rollo nunca dejó de trabajar para la empresa Fénix International S.A., propietaria del barco.

"A mi papá me lo freezaron, mi papá falleció y fue tratado como un pescado", declaró Maricel Quiquinte, hija de Manuel, en una entrevista con el canal de noticias TN. Maricel y su hermana viajarán a Río Gallegos para presenciar el juicio y esperan que Di Rollo sea condenado por la muerte de su padre. Además, la familia está iniciando una demanda civil en busca de una compensación económica por parte de la empresa.

"Quiero que sea considerado culpable. Él es responsable. Tenía toda la responsabilidad de haber llamado antes a Prefectura, pero no lo hizo porque le importaba más una bodega llena", dijo Maricel Quinquine, la hija del jefe de máquinas.

"Como no había un mínimo de pescado a bordo no llamó. Él hablaba con los médicos de la empresa y le decían que le dieran un Tafirol", agregó.

Además, reveló que familia de Manuel quería que también juzgaran al médico de la empresa, péro el tribunal no aceptó la demanda. Para su hija, la empresa china Feniz Internacional que tenía contratado a su padre se "lavó las manos" y cargó toda la responsabilidad sobre el capitán.

PesqueroCovid1.jpg En un audio que quedó grabado, se registra el diálogo en el que el capitán desestimó los síntomas que le informó su jefe de máquinas.

El caso que trata la Justicia de Santa Cruz excede la tragedia familiar que implicó la muerte del Quinquine y mantiene atenta a la industria pesquera, ya que podría sentar un importante precedente en lo que hace al manejo de las emergencias sanitarias en alta mar.

La cuestión de la seguridad para los trabajadores pesqueros es un tema recurrente en el sector, y no sólo en lo que hace a las tareas en alta mar, sino también en los puertos.

Recientemente, la trágica muerte de un estibador en Caleta Olivia, en el puerto de Caleta Paula, también puso en agenda el problema.