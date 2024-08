Julia Mengolini dijo que "la palabra de Fabiola Yañez vale poco" y Javier Milei le contestó

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1823082399636271415&partner=&hide_thread=false “Julia Mengolini”



Porque puso en duda la denuncia de Fabiola Yáñez: “Cuando decíamos “te creo, hermana’ no es tan literal; que lo demuestre…”. pic.twitter.com/eV9vlVBphL — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 12, 2024

Y se explayó en el "por qué" de su postura: "Cuando nosotros decimos 'yo te creo hermana', eso es un recurso retórico y político, es un principio general para decir, 'miren durante siglos a las mujeres no nos creyeron, nunca ni nos escucharon, entonces nosotras en principio vamos a empezar a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia', perfecto. Esto no es literal, esto no quiere decir que cualquiera llega y dice 'a mí me paso tal cosa', entonces yo le creo. No, no, no. Yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo".

Estas palabras fueron muy criticadas por muchas personas, quienes hicieron hincapié en que su postura se debe a su militancia kirchnerista. Uno de los que más duro fue en sus observaciones sobre la postura que calificó de "mentirosa".

FABIOLA YAÑEZ- ENTREVISTA.jpg Fabiola Yañez brindó una entrevista a Infobae, donde contó por lo que tuvo que pasar durante su relación con Alberto Fernández.

Javier Milei y su respuesta en X

Fiel a su estilo, el presidente de la Nación, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para criticar la postura de la periodista. "Poesía pura", título y observó: "La declaración de la mentirosa Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores. Cada día estoy más orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer (cómplice por encubrimiento) y el INADI".

Pero su crítica no terminó ahí, sino que sumó: "PD: Mis perros son mastines ingleses que en dos patas miden entre 1,8m y 2m y pesan entre 80 y 100 kilos. No hay modo que entren dos en una cama si estoy en la misma".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1823108123055341805&partner=&hide_thread=false POESÍA PURA

La declaración de la mentiroso Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores. Cada día… https://t.co/bssmAnpBWn — Javier Milei (@JMilei) August 12, 2024

Y por último sugirió: "PD2: Sería bueno saber la opinión de los periodistas y en especial de los persecutores de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) sobre la gran mentira del incesto".