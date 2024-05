La CGT presionará a los senadores para evitar la Ley Ómnibus

“Tenemos una agenda de reclamos muy claros, que tienen que ver con la situación social, con las decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos meses de gobierno, decisiones que tuvieron que ver con un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables”, señaló Daer, también titular del gremio de Sanidad.

CGT (1).jpg La CGT oficializó el paro del 9 de mayo, pero además "presionó" a los senadores a rechazar la Ley Ómnibus. (Foto: somos Télam)

Después de la maratónica sesión en Diputados que le dio media sanción al proyecto de Ley Bases, Daer también cuestionó a los que “dicen que no son oficialistas pero le votan todo sin chistar”.

Durante la conferencia, los líderes de la CGT también cuestionaron al Gobierno por no actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil al tiempo que negaron que los sueldos le estén ganando a la inflación, como dijo el presidente Javier Milei.

“Coincidimos con Milei: la hermana Karina, Adorni y el hermano de Adorni le ganaron a la inflación. No así los trabajadores que están perdiendo y los gremios que podemos pelear un poco más podemos empatar, pero otros no”, evaluó Pablo Moyano, titular del gremio de Camioneros.

Como ocurre desde el comienzo del conflicto, la CGT también mostró su preocupación por el sector público y en especial por Télam. “Nos preocupan las cuestiones del empleo público, nos preocupa que todavía siga vigente el DNU 70/23, y que sea el instrumento para seguir llevando adelante el cierre de muchas instituciones, como es el caso de Télam y organismos descentralizados”, aseguró Daer en la conferencia.

Catamarca, tierra de conflictos por la Ley Ómnibus

El senador nacional de la UCR Flavio Fama estimó que la Ley Bases "en general puede pasar" en la Cámara alta, aunque anticipó que la restitución del Impuesto a las Ganancias "va a ser un tema difícil dentro del debate".

"Ya llevamos mucha discusión con al Ley Bases: esto debiera estar resuelto hace rato. Son herramientas que necesita el Gobierno, que está planteando un cambio de paradigma", sostuvo el representante por Catamarca en la Cámara alta.

En este sentido se mostró en la misma línea que el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, quien dijo que "hay que darle al Presidente las herramientas que necesita para gobernar".

En declaraciones radiales, el legislador radical indicó que "es una ley que en general puede estar pasando en el Senado, después en particular se hablarán algunas cuestiones".

GMdUca8XkAAHjEg.jpg Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, con Luis Caputo. Pidió "darle herramientas" al Gobierno, pero algunos senadores de su tierra no están seguros.

En ese sentido, el norteño anticipó que la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias "va a ser un tema difícil dentro del debate" y avisó que "podría ser algo que no se vote unificadamente" dentro del bloque de la UCR.

En contrapartida, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci se mostró en contra. "La Ley Bases primero tiene que llegar porque si no sería prevaricato. Yo claramente siempre me opongo a todas esas cosas que dicen, ahora quiero que entre; quiero sentarme, leerla porque no la tenemos en nuestras manos. Yo seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos", cerró.