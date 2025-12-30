La Justicia declaró nulo el protocolo antipiquetes pero el Gobierno apelará: "Ni un paso atrás"

La medida comenzó a aplicarse en el inicio de la gestión de Bullrich, en diciembre de 2023. Qué dice el fallo.

La Justicia Federal declaró nulo el protocolo antipiquetes y el Gobierno Nacional tomó una decisión inmediata, y confirmó que apelará la medida .

El juez Martín Cormick fue quien en las últimas horas declaró nulo este protocolo impulsado por Patricia Bullrich e implementado por el Gobierno de Javier Milei.

En su fallo, el magistrado consideró que el protocolo, utilizado para controlar y restringir las manifestaciones en las calles, tiene vicios en su conformación legal.

protocolo antipiquetes

Se trata del tercer fallo de Cornick contra el Gobierno Nacional en menos de una semana, luego de que la anterior fallara para ordenar que se implementara la ley de financiamiento universitario, cuya derogación buscaba el gobierno. Este lunes, en tanto, favoreció a los diplomáticos que estaban en litigio con la Cancillería.

Según el escrito del juez, el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo, afectando así la división de poderes. "Es legítimo", contrapusieron desde la cartera de Seguridad.

Bullrich se expresó ante la decisión judicial: "No daremos ni un paso atrás"

Ante esta decisión, el gobierno nacional confirmó que apelará la decisión del juez que dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que estableció el protocolo antipiquetes, que comenzó a aplicarse en el inicio de la gestión de Patricia Bullrich, en diciembre de 2023.

Este lunes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a una acción de amparo. Para el juez, el Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo, afectando así la división de poderes.

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich se manifestó al respecto en las redes sociales y fue contundente: "El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización.

Y continuó: "Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz. Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2005752922597102057&partner=&hide_thread=false El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos.



¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno.



¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización.



Los… pic.twitter.com/2jmlBlEsjV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 29, 2025

En tanto Alejandra Monteoliva, actual titular de la cartera de Seguridad, también se expresó a través de su cuenta de X respecto al fallo judicial: "Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz".

Las autoridades insistieron en que "es mentira que le falta fundamentos al protocolo", uno de los argumentos que dio el juez Cormick.

"Lejos de limitarlos, el protocolo garantiza el ejercicio de derechos constitucionales. Bajo ningún punto de vista limita el derecho de manifestarte y peticionar a las autoridades", agregaron las fuentes oficiales en diálogo con La Nación y aseguraron que el sistema utilizado también "ordena de la metodología".