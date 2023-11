La reveladora historia del asado en el que Facundo Moyano conoció a sus hermanos

Desde hace dos meses, Facundo Moyano volvió a ser noticia por su vida familiar, tras anunciar en TV inesperadamente (no lo sabía ni se esposa, Eva Bargiela) que se había separado luego de solo dos años de matrimonio, por una crisis que desató la participación de la modelo en el Bailando.

La aparición en los portales y en programas de espectáculos del hijo de Hugo Moyano no es nueva. No solo por su noviazgo con Nicole Neumann, su romance nunca confirmado con la mismísima Susana Giménez, o su pareja de siete años con la ex azafata de Guido Kaczka. Desde que apareció en la vida política, debió hablar de su intimidad y de su increíble historia familiar.