Ley Bases: un senador relató cómo termina Terminator y Daniel Scioli festejó en las redes

Fueron más de 12 horas de debate hasta que se llegó que los legisladores se expresaron en general del proyecto y luego siguieron hasta la madrugada con el detalle en particular.

Sin embargo, el legislador formoseño dijo, durante su discurso, "cuéntenle a este chico que no terminan bien los Terminator" y explicó que en las tres películas terminal mal. "Era el depravado de la película. El presidente no entendió porque el personaje termina con la cabeza achatada. No quiero apostar a eso", agregó.

Así, Mayans describió las tres versiones de la que se compone la historia, en las que el personaje que interpreta Arnold Schwarzegger siempre tiene finales de muerte. "Todos los Terminators terminaron mal, un desastre los Terminator", sostuvo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sinurrieta/status/1801065610576589166&partner=&hide_thread=false La trilogía original de Terminator



En Te lo resumo así nomás



Por Mayans pic.twitter.com/QsgKFQsNbH — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) June 13, 2024

“El primero termina con la cabeza aplastada, se ve que no vio bien la película, Terminator era en realidad el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal. Sarah Connor le así y quedó ahí el Terminator. Una mujer le revienta la cabeza”, explicó el senador.

En la segundo Terminator termina derretido. Y el tercer Terminator, que es la modelo avanzado, la mujer, que no sé si es Karina o quien, los dos termina matándose entre los dos y terminan aplastados los dos. Cuentenle un poquito como es el tema a este muchacho”, ironizó.

La confusión con Crexell

Antes del comienzo de la sesión, la senadora neuquina Lucila Crexell era de las figuras más buscadas, tras oficializarse su apoyo al proyecto y su nombramiento como embajadora en la Unesco. En la puerta del recinto, decenas de periodistas esperaban su presencia y una periodista confundió a la riojana Florencia López con la patagónica.

Ya en la cámara, López dijo: "Ojalá que la senadora que ha sido incluida dentro en esta documentación (de la Cancillería con su pliego) se abstenga de votar porque su voluntad se encuentra viciada”.

Crexell reaccionó desde su banca y la riojana le devolvió: “No me interrumpa, contestará cuando sea convocada ante la Justicia si es que no tiene nada que esconder”.

El festejo de Scioli por la Ley Bases

El actual secretario de Turismo, Ambientes y Deportes, Daniel Scioli, que saltó del kirchnerismo a La Libertad Avanza, celebró la aprobación con un sencillo mensaje en redes en el que felicitó al flamante jefe de Gabinete Guillermo Francos. "Felicitaciones, maestro", escribió el funcionario e ilustró con una foto de ambos.