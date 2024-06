Javier Milei dijo que es Terminator, que viene del futuro y se definió como un "topo que destruye el Estado desde adentro"

El presidente Javier Milei dio una entrevista al sitio de noticias estadounidense The Free Press en la que se definió como un "topo que destruye el estado de adentro", se comparó con Terminator y dijo que viene de un futuro apocalíptico.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario se definió como una persona que viene de “un futuro apocalíptico para evitarlo”. “Algo así como un Terminator”, señaló en referencia al personaje que inmortalizó Arnold Schwarzenegger en 1984, que encarna una suerte de humano-robot que viaja en el tiempo para cumplir con una misión.

Así, Milei explicó que como el personaje de Hollywood está dando una batalla cultural contra el socialismo y la izquierda desde el Poder Ejecutivo.

“Por ejemplo, en mi país y en otros países hay personas de izquierda, aún con orígenes judíos, que están del lado de terroristas como Hamas y hasta condenan al gobierno de Israel por defenderse, por hacer uso de su legítima defensa. Y eso es una consecuencia de que los libertarios no hemos dado la batalla cultural”, agregó.

"No hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo, algo así como la historia de Terminator, de hecho Schwarzenegger es libertario", remarcó y se comparó con el actor que fue gobernador de California entre 2003 y 2011.

Argentina será para un paraíso, según Milei

Además, Milei dijo que si hoy hubiera elecciones ganaría con más del 60% de los votos, a pesar del ajuste, lo que representa un verdadero cambio de época en el país. “Es una situación absolutamente dolorosa, pero la gente interpretó y asimiló que todos los atajos del populismo y del socialismo no funcionan, y eso es un elemento para ser muy optimistas”, indicó.

En ese contexto, reconoció que sueña con convertir a la Argentina “en un paraíso”. No sólo estamos dando esta batalla en el plano económico y en el plano político, no hemos abandonado la batalla cultural y todo esto va a generar una situación donde Argentina vuelva a crecer muy fuertemente”, sostuvo.

"Una de las cosas que nosotros estamos buscando es que Argentina se convierta en uno de los cuatro polos de inteligencia artificial del mundo porque vos tenés Europa súper regulado y por ende no se puede expandir; a Estados Unidos con una situación absolutamente temerosa, tibia, gris, y a China que no sabés lo que está haciendo. Entonces nosotros estamos proponiendo a estas grandes empresas que vengan y se instalen en Argentina y que recreemos el paraíso desde la Argentina. No solo van a volver los argentinos que se fueron, sino que además otras personas talentosas del mundo van a venir a la Argentina porque vamos a hacer de Argentina un paraíso”, concluyó.