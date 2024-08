Liberaron a los rugbiers franceses acusados de violación en Mendoza

Para la defensa de los rugbiers, encabezada por Rafael Cúneo Libarona, hubo contradicciones en el relato de la denunciante y sostiene que la relación sexual fue consentida.

Del otro lado, la abogada de la querella, Natacha Romero, asegura que fue una violación y cree que hay muchas pruebas que comprometen a los integrantes del seleccionado de Rugby de Francia.

Se filtraron audios de la denunciante

Se filtraron audios en los cuales la víctima habla con una amiga antes y después del ataque, ocurrido el 7 de julio.

El contenido de los audios se conoció días después de que la joven fuera a ampliar su declaración ante las autoridades judiciales mendocinas. Esta conversación, ya fue aportada a la investigación del caso que está a cargo de Cecilia Bignert, fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la provincia.

El resto de la charla fue la mañana siguiente al ataque, cuando la víctima ya había regresado a su hogar luego de pasar la noche en el hotel donde se hospedaban los dos integrantes detenidos. “Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo, el chabón re lindo y llegué a mi casa a las 9 am. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché”, le explicó la víctima a su amiga.

“Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguños en la espalda, no sabés, tremendo. Son muy culiados boluda, me hizo mierda el chabón”, relató en el penúltimo audio.

En el último, aseguró: “Tengo un ojo morado, gorda, me tuve que tomar un diclofenac porque me hicieron mierda. La mandíbula la tengo toda moretoneada”.

El relato de la denunciante

Según el testimonio de la denunciante, ella conoció a uno de los jugadores en el VIP del boliche Wabi, en la ciudad de Mendoza. Tras tomar algunos tragos, se dirigieron en taxi al hotel donde él, jugador del seleccionado francés de rugby, se alojaba con el resto de la delegación. En la habitación 603, él la invitó a "tomar algo", pero al entrar, la sujetó sin mediar palabras y la violó.

Rugbiers franceses denunciados por violación. jpg Uno de los rugbiers franceses en el ascensor del hotel Diplomatic y la mujer que los denunció. Foto: Google.

La víctima relató que, mientras era sometida, se escucharon golpes en la puerta y otro rugbier entró, participando también activamente en el ataque sexual. Ninguno de los dos usó preservativo, y los detalles del abuso son perturbadores.

La mujer declaró que, después de horas de abuso, notó marcas de golpes, mordidas y estrangulamiento en su cuerpo. Finalmente, logró salir de la habitación a las 8:35 del domingo y se dirigió a su casa.

La detención de los rugbiers franceses

Dos jugadores de la Selección de rugby de Francia fueron detenidos el 8 de julio pasado en la Ciudad de Buenos Aires tras una denuncia por violación. El hecho ocurrió en un hotel ubicado en el centro de Mendoza durante la madrugada del 7 de julio.

El presunto ataque sucedió en el Diplomatic Hotel de Mendoza, situado sobre la avenida Belgrano. Allí se hospedaban los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección francesa durante el primer ensayo ante Los Pumas.

La víctima y los supuestos agresores se conocieron en una discoteca de la ciudad, la noche después del partido. El ataque ocurrió posteriormente. Luego, la mujer denunció el hecho en una comisaría de la zona. Se inició una rápida investigación que concluyó con la aprehensión de los dos jugadores.