El medio Diario Data había publicado el recorte de la velada en el Teatro Colón por la asunción de Milei donde Lemoine canta esa canción junto a una mujer que se acercó a saludarla. La cuenta de Twitter escribió "¿Nace una nueva Evita?", comentario que no fue bien recibido por la diputada.

Lemoine aseguró que la otra persona le pidió cantar esa canción: "Ella me pidió cantar eso, ¿le iba a decir que no? Además, es una canción preciosa. La letra en inglés es aún mejor". "En mi casa, la opinión era dividida; mi abuela la odiaba y mi mamá la amaba. Yo no podía decir algo negativo sobre Eva Perón porque ella lloraba, créase o no", comentó la diputada libertaria. Además agregó: "¿Qué gano con odiar a una mujer que muchos aman? De figuras como esa se aprende, para saber qué errores no cometer y cómo lograr las cosas que logran”.

Lilia Lemoine cantando no llores por mí argentina.mp4

Posteriormente, la diputada asistió a una entrevista en CNN. Allí, mientras hablaba de tarifas se quedó tildada al punto de que una de las integrantes de la mesa debió preguntarle si estaba bien y se sentía cómoda. "Sí, pero se me fue una idea muy importante, que bronca", respondió la vicepresidenta del partido libertario a nivel nacional. "Reiterame tu pregunta", insistió en busca de recuperar la idea perdida.

Respecto de las medidas económica recientemente anunciadas por el ministro de Economía de su partido, Lemoine indicó: "Entiendo la preocupación de la gente: la campaña de miedo fue efectiva", y agregó que comprende "el miedo de la gente: recuerden que en 2020 no podían salir y nos destruyeron", retrucó.

Lilia Lemonie se perdió al aire

"El problema está en la gente que no se acercó a escuchar la propuesta verdadera", explicó la diputada, quien recordó que "liberar precios y tocar subsidios era parte de la propuesta" y aseguró que "el boleto de colectivo es un problema muy porteño". "El aumento del boleto es una sinceración (SIC) de precios", amplió. Por eso, consideró que "el shock es necesario, lo que es gradual es la recuperación".

En relación a la Ley Ómnibus que todavía no ingresó al Congreso, la diputada explicó: "Estamos aguardando, pero no hay vacaciones para nadie". Además sostuvo que su espacio no es minoría en el Congreso porque "la gente del PRO y pequeños bloques se están sumando". "El PRO son nuestros aliados naturales", aclaró, mientras que indicó: "Confío que esto no sea gobernar para un partido, sino para un pueblo".