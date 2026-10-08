Llevar una antena Starlink en el auto puede salir caro: de cuánto son las multas y en qué lugares ya se aplican

La posibilidad de contar con internet satelital mientras se viaja en las rutas argentinas, pueden traen un problema inesperado.

Una antena Starlink pegada al parabrisas o apoyada sobre el tablero puede costarle una multa al conductor si obstruye su visión. Desde hace un tiempo, en Argentina, instalar internet satelital —incluido el modelo Mini— no solo implica un riesgo físico para quienes viajan en el auto, también configura una falta directa a la Ley Nacional de Tránsito y habilita a los agentes a labrar infracciones en el acto.

La posibilidad de contar con una conexión de alta velocidad mientras se atraviesan las rutas argentinas, traen consigo un conflicto inesperado: la colisión entre la tecnología de vanguardia y la seguridad vial .

La Ley Nacional de Tránsito prohíbe llevar elementos que dificulten ver el camino, y esa disposición alcanza a los equipos de internet satelital instalados en los autos.

El uso de estos equipos exige atender tanto a la ubicación como a la sujeción. Las autoridades recomiendan instalaciones exteriores con soportes específicos, mientras que los manuales del fabricante advierten sobre el peligro de que una antena se desprenda de un vehículo en movimiento.

Por qué podrían multarte por llevar una antena Starlink en el auto

El artículo 48, inciso q de la Ley 24.449 prohíbe transportar cargas u objetos que perturben la visibilidad.

El modelo Starlink Mini sobre el techo de una camioneta, junto a paneles solares (Foto: Thomas Ricker/The Verge)

Esto contempla los elementos que alteren peligrosamente la aerodinámica, oculten luces o indicadores, o sobresalgan de los límites permitidos. Aunque no menciona antenas satelitales, la norma permite sancionar una instalación que incurra en esas condiciones.

La reglamentación nacional prevé para esa infracción una multa de 150 a 500 unidades fijas y el descuento de cinco puntos de la licencia, dentro del régimen correspondiente. Sin embargo, la aplicación y las escalas deben leerse según las disposiciones de cada jurisdicción.

Las unidades fijas están vinculadas al precio del combustible, por lo que su equivalente en pesos cambia. Además, las jurisdicciones adheridas pueden modificar los mínimos y máximos dentro de los límites legales. Por eso, el monto de una sanción depende del lugar donde se labra el acta y del régimen aplicable.

Las sanciones pueden llegar a los $400.000 e incluso derivar en la retención del vehículo hasta que se corrija la irregularidad.

En qué provincias ya realizan multas por la antena de Starlink

Los controles ya tienen antecedentes en Neuquén, donde la Policía informó en febrero que comenzaba a sancionar estas instalaciones. A eso se sumaron advertencias en Santa Cruz y Río Grande, en Tierra del Fuego, sobre los riesgos de colocar dispositivos frente al conductor.

En Neuquén, el subcomisario Carlos Trepat explicó que en enero se hicieron llamados de atención y se informó a los automovilistas. Las sanciones comenzaron en febrero. El funcionario indicó que los equipos pueden generar puntos ciegos y reflejos en el parabrisas.

Una antena Starlink instalada sobre el portaequipajes de una camioneta, en una imagen de archivo (Foto: Tony Webster/Wikimedia Commons)

La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz también anunció controles sobre los dispositivos de conexión satelital colocados frente al conductor. La advertencia se centró en mantener despejado el parabrisas para que ningún equipo interfiera en la observación del camino.

En Río Grande, el municipio reiteró el 1 de octubre que colocar antenas sobre el vidrio delantero puede dificultar la detección de peatones, ciclistas y otros vehículos. También alertó sobre los cables y aparatos dentro del habitáculo, que pueden generar distracciones o convertirse en un peligro ante una frenada brusca.

Dónde instalar la antena y qué revisar antes de viajar

Las recomendaciones municipales priorizan el montaje exterior, sobre el techo, las barras del portaequipajes o una estructura adecuada. Para ello, aconsejan utilizar soportes diseñados para estos dispositivos. La instalación debe conservar el campo visual del conductor y respetar las condiciones de circulación del vehículo.

Starlink dispone de guías para fijar el modelo Mini en barras de techo y otros soportes de movilidad. Esos manuales indican que la base debe quedar firmemente instalada sobre una superficie estable y que el equipo necesita una vista despejada del cielo para mantener la conexión.

La revisión de la antena y cables debe realizarse antes de salir. El fabricante advierte que una fijación deficiente puede provocar desprendimientos y accidentes, y exige cumplir con las normas de tránsito de la jurisdicción. El soporte debe colocarse con la orientación y los ajustes indicados para cada modelo.